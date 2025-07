España, fuera de las semifinales del Eurobasket en las primeras apuestas

La felicitación navideña de Sergio Scariolo en Twitter, ahora X, durante las Navidades de 2022 era: "Érase una vez, en una fría y hermosa ciudad de Alemania, un equipo de baloncesto empezó una competición en el 8º lugar del ranking, y terminó ganándolo todo… una vez más, no dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo… ¡simplemente ve por ello! ¡¡¡Feliz Navidad y próspero año nuevo!!!!". España fue campeona de ese Eurobasket, el último, el del oro más inesperado. A menos de un mes para el comienzo del torneo continental, las quinielas sitúan a la selección en el quinto puesto de candidatos, fuera de las semifinales.

El primer favorito es Serbia. La lista de Svetislav Pesic incluye once medallistas en París. La lista asusta: Nikola Jokic, Vasilije Micic, Bogdan Bogdanovic, Marko Guduric, Nikola Jovic, Filip Petrusev, Nikola Milutinov... El último de los títulos de los balcánicos llegó en el Eurobasket de Turquía 2001 cuando todavía eran Yugoslavia. La Alemania de Álex Mumbrú ocupa la segunda plaza con Franz Wagner y Dennis Schroder de referentes. El podio lo completaría la Francia subcampeona olímpica, pero con las bajas de Wembanyama, Gobert y Fournier. En el cuarto puesto aparece la Grecia de Giannis Antetokounmpo.

España, la última campeona aparece en la quinta plaza, por delante de la Eslovenia de Luka Doncic que en las últimas horas ha conocido dos bajas muy sensibles, Vlatko Cancar y Josh Nebo. Luego están Lituania, Letonia y Turquía.

Willy Hernangómez ejercerá de capitán en el torneo: "El adiós de Scariolo es un plus importante. Queremos intentarlo una vez más, no por nosotros, sino por Sergio, por la Federación, por España. Llevo una década con él y ha sido también un mentor". "Estoy bien acompañado, no sólo de mi hermano, sino de compañeros como Darío, Alberto o Xavi que también llevan muchos años en la selección. Lo bonito es poder hacer las cosas juntos", explicó.

Santi Aldama considera que la selección debe "ir ganando cada partido" y a partir de ahí ver el nivel en el que se encuentra con respecto al resto. "Hay que respetar a todos, ir partido a partido y no estar pensando en la segunda fase. Yo creo que hay que ir ganando cada partido y a partir de ahí pensar y ver un poco dónde estamos con respecto al resto y los ajustes que tengamos que ir haciendo sobre la marcha", apunta el jugador de los Memphis Grizzlies.

En referencia a la presión que puede sentir por ser, sobre el papel, el mejor jugador de esta selección, el canario explicó que la "presión externa es relativa", ya que es él mismo quien más presión se pone. "La presión siempre me la pongo yo. En ese sentido, lo importante es que la selección dé la mejor versión posible y por mi parte, liderar dentro y fuera de la pista, pero siempre luchando por nuestro país", aseguró.