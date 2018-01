Las diez incógnitas del ex president

Todo son interrogantes y sólo dos certezas. Roger Torrent se entrevistará con Puigdemont en Bruselas y el designado candidato seguirá tensando la cuerda hasta el día 31. La situación es tal que la formación de gobierno sigue siendo un oxímoron. Tanto que ERC apremió a Junts per Catalunya a «tener un gobierno antes de final de mes». Estas son las incógnitas, hoy por hoy, sin respuesta.

1. ¿Cuál será la opción elegida por Puigdemont para realizar su investidura? ¿Telemática o delegada? Ninguna de las dos es viable si no se fuerza el reglamento.

2. ¿Roger Torrent asumirá la responsabilidad política –y, sin duda, también la judicial– de cambiar el reglamento para hacer posible la investidura no presencial de Puigdemont?

3. Si el Constitucional impide el pleno de investidura porque el candidato no reúne condiciones, ¿Junts per Catalunya boicoteará la primera sesión de investidura? De hecho, esta posibilidad es verbalizada por diputados de esta coalición electoral cogiendo cuerpo en las últimas horas.

4. ¿El presidente del Parlament autorizará el voto delegado de los 5 fugados de la justicia? Si toma esta decisión, el gobierno recurrirá e invalidará la votación porque la delegación de voto no está autorizada por el Tribunal Supemo. Sin esos votos, no hay mayoría para investir al presidente porque votarán en contra los 65 diputados no nacionalistas y se producirá un empate.

5. ¿Los cuatro acompañantes de Carles Puigdemont dejarán su acta de diputado para garantizar esta mayoría? De momento, todos han recogido el acta y al menos uno, Toni Comín, se niega a dejarla. Si corriera la lista y estos 4 fueran reemplazados, los independentistas tendrían 66 votos, por tanto, mayoría suficiente.

6. ¿La CUP apoyará a Puigdemont? Los anticapitalistas han puesto dos condiciones: explicaciones sobre la corrupción y hoja de ruta marcada con la implementación de la República en vía unilateral. Si la CUP no apoya la investidura, los cuatro votos de Bruselas se hacen imprescindibles y se acentuarán las presiones para que los fugados dejen el acta.

7. ¿Cuál es el programa de Puigdemont? En estos días, JxC, ERC y CUP están negociando el programa electoral. No ha trascendido si se opta por la vía unilateral o por organizar un gobierno para levantar el 155.

8. ¿Apoyará ERC a Puigdemont a cualquier precio? De momento parece que sí, porque los republicanos asisten sumisos a la estrategia de Junts per Catalunya, aunque amagan con la presentación de Junqueras ante la imposibilidad de elegir a Puigdemont. ERC seguirá el guion establecido hasta el último momento, aunque el malestar con JxC es cada día más evidente.

9. ¿Cuándo actuará el Estado, impidiendo la investidura no presencial? El gobierno recurrirá el voto delegado de los fugados y tiene intención de actuar si Puigdemont hiciera una investidura no presencial. En todo caso, se recurrirá si el Parlament inviste al actual candidato sin su presencia, y el Constitucional anulará el pleno.

10. ¿Puigdemont cambiará de estrategia? No, rotundamente, al menos hasta el día 31, o el día que se fije el pleno. Si esa investidura no es posible, Puigdemont cederá el testigo a Elsa Artadi o forzará elecciones, en las que piensa consolidar su liderazgo en el mundo independentista a costa de ERC.