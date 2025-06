Bárbara Rey da la clave y cuenta por qué el Rey Juan Carlos I no la demanda: "Tiene más que perder"

Máxima expectación este jueves 12 de junio en el Hotel Intercontinental de Madrid, donde Bárbara Rey ha presentado su libro, “Yo, Bárbara”, en una sala abarrotada de periodistas llegados incluso de Reino Unido. Se trata de las primeras memorias de la actriz, en las que relata como nunca antes algunos de los episodios más polémicos y destacados de su vida, desde su tormentosa relación con Ángel Cristo hasta su aventura con el Rey Juan Carlos, todo un asunto de Estado.

Por supuesto, su relación con don Juan Carlos I ha sido el eje principal de la presentación del libro, en el que le dedica unas cuantas páginas. En ellas detalla los entresijos de un romance intermitente y secreto, exponiendo detalles que el aludido preferiría que nunca hubieran visto la luz.

La razón por la que el Rey Juan Carlos I no demanda a Bárbara Rey

Teniendo en cuenta que el ex jefe de Estado ya ha llevado a los tribunales a Miguel Ángel Revilla, el expresidente de Cantabria, por no dirigirse a él en muy buenos términos, la posibilidad de que haga lo propio con Bárbara Rey no es descartable. Sin embargo, la actriz se muestra segura de que no será el blanco de una nueva demanda del monarca abdicado. Se apoya la vedette en la crisis de reputación que el Rey sufre desde que se hicieron públicas sus irregularidades con Hacienda y que se ha agravado tras su enfrentamiento con Revilla.

Bárbara Rey en la presentación de sus memorias, "Yo, Bárbara" Gtres

“Él tiene más que perder que yo. Igual que ha ocurrido con la demanda de Revilla, que lo único que ha hecho ha sido remover cosas del pasado que todos sabemos de él. Eso ha repercutido en su contra de y a favor de Revilla, y creo que en mi caso podría pasar lo mismo. Él era un hombre casado y con un compromiso con el país, y yo era soltera. No creo que a mucha gente le sentara bien que demandara a una mujer que estaba tan tranquila en su casa hasta que él llegó a mi vida”, ha explicado Bárbara Rey en la presentación de su libro, a la que ha acudido LA RAZÓN.

Bárbara Rey, sobre don Juan Carlos I: "Hay determinadas edades a las que no hay que forzar mucho la vista…"

Pese a todo lo vivido, Bárbara Rey recuerda a don Juan Carlos I como uno de los hombres más importantes de su vida. Aplaude el “cariño” con el que la trató al principio, pero de la forma en la que se refiere a él se entiende que no guarda un buen recuerdo de su relación. De hecho, ni siquiera espera que lea su libro: “Como tiene tanto poder, lo mismo manda a alguien para que se lo lea”. Termina Bárbara con uno de sus muchos dardos al monarca: “Hay determinadas edades a las que no hay que forzar mucho la vista…”.