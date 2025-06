Cádiz le declara la guerra a Paz Padilla: registra un símbolo cultural y prohíbe a los comerciantes que lo usen

“Están muy cabreados en Zahara de los Atunes, porque la famosa raspa de pez que lucen en pulseras, camisetas, corazones, ahora tiene dueña”, leen en ‘TardeAR’. Se trata de Paz Padilla, quien se habría adueñado del símbolo de la región gaditana, tras haberlo registrado como marca propia, lo que prohíbe al resto de artesanos de la zona a utilizar un símbolo que llevan décadas usando todos de manera libre. Se han hartado de la jugarreta, pues hay quienes lo definen como una “apropiación cultural indebida”, mientras que otros lo consideran “malentendido legal”.

La presentadora, humorista y escritora ha desafiado a todo el pueblo y se ha granjeado muchos enemigos donde antes la veneraban. Y todo por una raspa de pescado, entendida como un símbolo cultural para los gaditanos. Pero ahora no podrán utilizarlo. Ningún comercio, artesano o artista puede recurrir a este ‘dibujito’, porque Paz Padilla ha estado rápida a la hora de registrarlo legalmente como propio. Así, tan solo ella podrá usarlo para su firma de ropa No Ni Na. El escándalo es mayúsculo e incluso ya se han compuesto canciones para denunciar lo que consideran un atropello a la identidad cultural de Zahara de los Atunes.

Paz Padilla se la juega a los comerciantes gaditanos

“Conforme a la citada Ley de Marcas, el registro de la marca, confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico. El registro ha quedado otorgado, sin perjuicio de tercero, por diez años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud”, se puede leer en el documento legal del Registro. Paz Padilla se anota un tanto que le podría hacer de oro, pero que ha dejado al resto de comerciantes de la región sin posibilidad de recurrir, aunque no están dispuestos a quedarse callados.

Paz Padilla y Anna Ferrer con la polémica raspa de pescado Gtres

Ya se ha empapelado Zahara de los Atunes con posters pidiendo la “liberación de la raspa zahareña del copyright”. Poco podrán hacer, pues Paz Padilla se ha tomado muy en serio su tarea y piensa reclamar judicialmente a aquellos que se atrevan a seguir usando la raspa de pescado de la polémica, como llevan haciendo desde hacía décadas. El enfado es generalizado.

Así lo reclama una comerciante entrevistada por ‘TardeAR’, que confiesa que “Paz vino aquí a nuestra tienda y estuvo grabando desde la puerta la tienda y diciendo que todos los artículos que tienen la raspa, porque si no lo quitábamos nos veríamos las caras en los tribunales. Nos mandó un burofax y dice que nos estamos aprovechando de su marca. Yo me he sentido amenazada”, confiesa la comerciante, que recuerda que Paz Padilla lleva usando este símbolo desde hace tan solo cuatro años, cuando abrió su tienda. No es la única que señala esta misma visita con supuesta amenaza de por medio. Ya han llegado los burofaxes, paso previo a iniciar las reclamaciones judiciales que limite el trabajo de los artesanos.

Paz Padilla se ha pronunciado al respecto. Quiere dejar claro que ella no ha mandado ningún burofax, sino que ha sido su gabinete jurídico de patentes, encargado de proteger las marcas. Dice que la raspa no es la de Zahara de los Atunes, sino que protege la raspa que le diseñó su amigo Xoan Viqueira. No da permiso a otros comercios que utilicen la misma raspa, idéntica, en otras prendas de ropa cercanas a la suya, pues lo entiende como un perjuicio a su negocio. Es más, dice que lo registró hace más de 5 años. Sin embargo, la comerciante mantiene que la visita a su tienda, con amenazas incluidas, fue la propia presentadora y no un tercero en su nombre.