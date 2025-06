Rufián trata de vacilar a Ayuso con la Fórmula 1 y sale escaldado: "Cobrando del país que odias..."

La F-1 presentaba ayer su calendario de carreras de la Fórmula 1 2026, que por tercera vez constará de 24 carreras y dos de ellas en España. Un temporada especial en la que la F1 estrena reglas aerodinámicas y de motores. La F1 2026 será la temporada número 77 del mundial, con seis dobletes y solo dos tripletes en la parte final del calendario. Apunta aquí las fechas y encuentra debajo respuesta a todas las preguntas.

La temporada 2026 de F1 empezará el 8 de marzo en Australia porque Bahrein no se disputará hasta que pase el Ramadán. Es un calendario muy similar al de 2025, con el cambio entre Canadá, que ahora coincidirá con la Indy 500, y Mónaco, que pasa a ser en junio.

Sin Imola pero con Madrid, se mantiene el mismo número de carreras europeas en la F1 2026, y ya hay fecha para las dos de España. El de Madrid se celebrará el segundo fin de semana de septiembre, del 11 al 13, en concreto, la fecha para esa histórica cita, en el que será el segundo GP de F1 de 2026 en territorio español, pues del 12 al 14 de junio se celebrará el nuevo GP de Barcelona-Catalunya, en que se dispute en el Circuit y que se mantiene en las fechas de junio (detrás de Mónaco) como ha sucedido esta misma temporada.

"Buenos días. Ya está aprobado el calendario de la Fórmula 1 para 2026: Con Madrid y Barcelona, España se convierte en uno de los países más potentes del circuito. Bienvenidos a esta región de todos" escribió Isabel Díaz Ayuso compartiendo el cartel donde aparecían las fechas de todos los Gran Premios que se celebrarán el próximo año, con los países y las ciudades escritos en inglés -.como ocurre en todas las competiciones internacionales- algo que no ha pasado desapercibido para el polémico Rufián.

Siempre activo en redes sociales, el portavoz de ERC en el Congreso ha querido usar la F-1 para mofarse de la presidenta de la Comunidad de Madrid por los pinganillos en la Conferencia de Presidentes. «Pone Spain y no España, Isabel Díaz Ayuso. Yo me levantaba y me iba», escribió Rufián.

Sin embargo, el político catalán no tardaría en salir escaldado con el contundente mensaje del El Partido Popular de Madrid. «Dos cositas: la lengua común de la F1 es el inglés. Tú dijiste que en 18 meses te levantabas y te ibas y 10 años después ahí sigues, cobrando del país que tanto odias» respondieron al político independentista.