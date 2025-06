Informe de la UCO, en directo: última hora de la grabación de Koldo García a Santos Cerdán

Las conversaciones entre Koldo García y Santos Cerdán incautadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desvelan el grado de confianza que ambos mantuvieron desde que Pedro Sánchez ganara las primarias del partido en 2014. Tanto es así que en uno de los audios analizados por los agentes, el exasesor de Ábalos confirma que Pedro Sánchez le encargó unas gestiones (sin desvelar) a qué se refiere y que éste las hizo y desapareció. Además, también reveló que la cúpula del PSOE sabía que la Guardia Civil preparaba su detención.

"Yo sé que se llegó al Presidente, porque (Ininteligible) porque yo quise que llegara. Lo que, lo que me gustaría a mí que llegara también al jefe, o sea hablo por ti, es que yo llevo dos años y tres meses… yo estoy escondido en una puta esquina, yo hice absolutamente todo lo que me han pedido, incluso a él, porque él, porque él me pidió unas cosas (Ininteligible) a través de Jose (Ábalos) ¿vale? Las hice y he desaparecido. Yo nunca he dado un problema", le dijo a Santos Cerdán, según se desprende del informe policial al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

