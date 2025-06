La palabra que usan los catalanes para insultar a los madrileños: seguro que te la han dicho y no te has dado ni cuenta

El catalán es una lengua cooficial española llena de años de historia que es el reflejo de la identidad, tanto cultura como tradicional y social, de la Comunidad Autónoma de Cataluña. No obstante, también se le puede ver presente en Baleares, en gran parte de la Comunidad Valenciana, en la zona oriental de Aragón y en El Carche, una pequeña comarca de la Región de Murcia; internacionalmente hablando, también se le puede ver en Andorra y en Cerdeña, Italia.

Todo esto hace que el catalán sea hablado por más de nueve millones de personas en todo el mundo, aproximadamente. Se trata de una lengua que posee una personalidad única. Es cierto que nace del latín compartido con el castellano, pero su evolución ha reflejado esa exclusividad que ha estado marcada por el occitano y por mantener una sintaxis que a varios españoles les resulta compleja de entender.

El español 600 millones de personas y el catalán 9 millones

España es un país lleno de diversidad en todos los sentidos, por lo que en todo lo relativo al idioma, la lingüística y las formas de lenguaje no iba a ser diferente. Además, es protagonista en cuanto a las personas que hablan nuestro idioma. Según el gobierno, casi 600 millones de personas se comunican en español, algo que en parte hace que los ciudadanos estén orgullosos de su idioma. Por eso, varios pueden ver el catalán como un objeto de críticas, tanto institucionales como políticas, antes que como una expresión lingüística legítima.

El contrataque de los habitantes de Cataluña que prefieren emplear su lengua cooficial es utilizarla todavía más y relacionarla como un símbolo de pertenencia y de orgullo frente a esa resistencia de gran parte de la sociedad; esto, también en muchas ocasiones, no tiene por qué ver con ideas separatistas e independentistas.

Insultos en catalán que los españoles no entienden

Otro de los aspectos más destacados del catalán es la existencia de palabras o expresiones que son muy difíciles de traducir al castellano, oprácticamente imposibles. Se tratan de unos términos que están muy arraigados a su propia cultura, por lo que en innumerables ocasiones presentan una serie de matices que no encuentran un equivalente exacto a las palabras de otras lenguas.

Esto se puede apreciar perfectamente en el campo de los insultos, lo cual puede ser un arma perfecta para emplearlos contra alguien que no sepa el catalán y no puede responderte porque, evidentemente, no ha entendido lo que se le ha dicho. Por ejemplo, palabras como nyordo, tros de quòniam o bleda poseen la capacidad de transmitir desdén, burla o desprecio hacia los demás.

¿Qué significa el insulto charnego?

En este sentido, existe un adjetivo despectivo muy utilizado en Cataluña contra los madrileños y las personas inmigrantes que proceden de otras Comunidades Autónomas. Se trata del término charnego, el cual tuvo su pico de fama durante los años 50 y 70 y que ahora también lo emplean los propios catalanes para referirse a sí mismos. Proviene del catalán xarnego, la cual tiene un doble origen. Por un lado del gascón charnègo y por otro del español lucharniego o nocharniego (nocturno), aplicado a perros de caza nocturna.

En gascón, se le da el sentido de mestizo o de forastero que no se ha adaptado a una nueva tierra. A lo largo del siglo XVI, durante la inmigración de los franceses occitanos y gasconesa a Cataluña, se comenzó a utilizar esta palabra, la cual también en aquel tiempo era destinada a los hijos de parejas mixtas. Posteriormente, ya en el siglo XX, se recurría a ella para faltar al respeto a aquellas personas nacidas de matrimonios entre catalanes y personas de regiones españolas de fuera.