Un español que vive en Suiza: “Vosotros en España comprando fruta de Marruecos y nosotros en Suiza comprando de España”

Ser español y vivir en Suiza. Puede ser un gran chollo a nivel económico, porque los sueldos son considerablemente superiores a los de España, pero los que están allí avisan: "Nunca es fácil vivir fuera de casa, sientes un vacío, sientes que estás dejando a tu familia, tus amigos y tu vida atrás por buscar un futuro mejor, sientes que eres egoísta por dejar tanto atrás". Esta reflexión la dejó Ismael, que trabaja como sanitario allí, en una entrevista a LA RAZÓN.

Otro español que se encuentra en el país helvético también explicó cómo funciona la inmigración, que a su modo de ver está más controlada que en España: "Ese control hace que las personas que estén en Suiza vengan a trabajar y no vengan a vivir del estado o delinquir". Para entender si un sitio es adecuado para vivir hace falta comprender muchas variables. Un aspecto clave es la comida, algo esencial para el día a día. La cuenta 'Suiza en Español' dejó una afirmación que generó un gran revuelo: "Vosotros en España comprando fruta de Marruecos y nosotros en Suiza comprando fruta de de España".

La fruta española en Suiza

El usuario fue enseñando frutas varios tipos. Empezó por los melones, pasando por las sandías, los melocotones, las naranjas y hasta los pimientos, las berenjenas y los tomates. Fue mostrando las etiquetas de todos los alimentos y en todos se veía que provenían de nuestro país. Tras ello, mientras salía del supermercado, dejó un mensajito para los más críticos: "Eso es para la gente que dice que en Suiza no se come bien"

"Para que veáis que nosotros en Suiza comemos lo que se fabrica en España", afirmó. Puntualiza para hacer una importante aclaración: "No es un tema de racismo, no me vengáis con esa historia". Explica que su vídeo está subido a modo de reivindicación: "Simplemente quiero reivindicar el problema que tiene la gente de campo en España". No se lo explica del todo: "Nosotros comemos cosas de España y en España tienen que importar cosas de Latinoamérica y de Marruecos".

Reivindica el producto español

No entiende la situación: "Eso no es muy correcto con el pedazo de producto que tenemos en España". Concluye con un mensaje de felicidad: "Por mí, todo ok porque comer comida española no lo cambio por nada en el mundo, me voy con mi hijo a entrenar". No es una simple opinión, se ha publicado recientemente que Marruecos es el país desde el que se importan más alimentos.

Marruecos, principal exportador a España de frutas y hortalizas

Las hortalizas y frutas exportadas por Marruecos a España ya superan a las realizadas por Francia, considerada hasta ahora como el mayor exportador de nuestro mercado.El país magrebí alcanza una tasa media de exportación de 664 millones de euros, según medios del país vecino; subrayan no es a esta producción a la que se debe atribuir el estrés hídrico, según publicó Nador City.