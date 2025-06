Almeida anuncia su baja de paternidad: "Tengo confianza absoluta en la vicealcaldesa Sanz"

El Alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se acogerá "aproximadamente" en dos semanas a su baja por paternidad, y lo hará "con la confianza absoluta", porque al frente de la alcaldía se quedará la vicealcaldesa, Inma Sanz, quien afrontará esta "responsabilidad con más tranquilidad".

Así lo ha reconocido Sanz en un desayuno informativo donde ha explicado que sustituir a Almeida es "temporal" y a lo que se enfrenta el primer edil madrileño será "permanente": "vas a dormir poco, Alcalde", le ha dicho.

Durante este encuentro Almeida ha descrito a Sanz como una "servidora pública, trabajadora incansable" en la que tiene una "confianza absoluta", por lo que ha augurado que "nadie" le echará de menos durante su baja por paternidad.

"No podría ser alcalde si no tuviera a Inma, confianza sin límites en estos seis años, que no han sido fáciles", ha reconocido Almeida.