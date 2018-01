Rivera congelará el pacto de investidura si Barreiro no dimite

Ciudadanos vuelve a tensar la cuerda para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. El «sí» de los 32 escaños de la bancada naranja estará condicionado una vez más a si los populares cumplen o no con una de las premisas del pacto de investidura en el que pedían que si había dentro del PP algún investigado por casos de corrupción debería dimitir.

El presidente de Cs, Albert Rivera, en rueda de prensa posterior a la reunión del comité ejecutivo nacional, recordó al PP que «está perdiendo el apoyo de mucha gente» en España porque «esconde» la corrupción en vez de combatirla, y le advirtió de que si no pide el acta a su senadora Pilar Barreiro, imputada en el «caso Púnica», Cs no apoyará los Presupuestos de 2018 y con ello, «congelerá» los acuerdos de investidura. Por ello pidió al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que «no huyan de la corrupción, sino que la combatan», también en la Asamblea de Madrid, donde el PP abandonó la comisión de investigación sobre corrupción política. «Que dé la cara» y «no tenga miedo al espejo», que «mire lo que ha hecho en la Comunidad de Madrid», recomendó.

Rivera les acusó de incumplir el pacto por el que Cs apoyó la investidura de Rajoy en 2016: «Nosotros ya hemos cumplido, son ellos los que deben cumplir ahora». «La senadora tiene que abandonar su cargo para no poner en jaque los acuerdos económicos y sociales» que representan «derechos para los españoles», dijo sobre las medidas que acordaron para los Presupuestos, que suman más de 8.000 millones de euros.

El líder de Cs espera que el PP no sitúe «la silla de una persona» por delante de cuestiones como la bajada del IRPF o el aumento de la retribución de policías nacionales y guardias civiles. «¿Quién entendería que una senadora condicionase los Presupuestos de una nación?», se preguntó, e instó al PP a actuar «cuanto antes». La senadora popular está citada a declarar el próximo día 15. La formación naranja aún no le ha fijado a los populares ningún ultimátum ya que éste se verá cuando Rajoy presente los presupuestos y se consumará el día de la aprobación. Ahí expira el tiempo, ya que se hace imprescindible el apoyo de Cs y entonces los naranjas presionarán más aún si no se ha cumplido esa parte del pacto.

También pidió al PSOE que «desbloquee las reformas» que servirán para «modernizar» España y aunque sea se abstenga.