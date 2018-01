¿Y si Felipe VI tampoco recibiera a Torrent?

Desde los resultados del 21 de diciembre en Cataluña y el empecinamiento de JxCat en investir telemáticamente a un prófugo de la Justicia, Carles Puigdemont, todos los escenarios posibles se han puesto sobre la mesa hasta llegar a la cúspide del Estado: ¿será Felipe VI el primer rey en firmar el nombramiento de un presidente desginado a espaldas de la ley? La respuesta lógica sería que no, pero todas las hipótesis se han dirigido estos días a analizar la posibilidad de que el Tribunal Constitucional no tuviera una resolución a tiempo tras el recurso que plantearía el PP y Puigdemont resultase investido, ya que la Mesa del Parlamento catalán puede decidir el mismo día de la votación a finales de este mes. Independientemente de que finalmente Puigdemont no sea investido telemáticamente, o que sí y el Gobierno presente recurso, o no y que el TC resuelva a tiempo, desde el entorno de Felipe VI aseguran que el Jefe del Estado poco margen de maniobra tiene en este asunto. Es decir, según está estipulado por la Constitución, en el Título VIII de la Organización Territorial del Estado en su artículo 152, el presidente de la comunidad autónoma es «elegido por la Asamblea, de entre sus miembros y nombrado por el Rey», pero aseguran que la rúbrica del Jefe del Estado da fe de que todos los trámites se han cumplido, después de que la presidencia del Gobierno publique en el BOE el nombramiento del nuevo presidente de la Comunidad y que lo firme el presidente del Gobierno, al igual que sucede con las leyes del Parlamento o los decretos del Consejo de Ministros. En resumidas cuentas, que si Puigdemont, en una remota pero no descartable posibilidad, fuera investido nuevamente presidente de la Generalitat, el Monarca firmaría lo que firme el líder del Ejecutivo.

El proceso que se sigue en unas elecciones autonómicas es diferente al de unos comicios generales, en los que el Rey es el encargado de proponer un candidato; huelga recordar la pasada coyuntura política en la que el Rey convocó hasta cinco rondas de consultas para proponer un candidato a la presidencia del Gobierno, ante la imposibilidad de los partidos de formar Gobierno.

Apenas dos años atrás, cuando Carles Puigdemont fuera nombrado líder de la Generalitat, se siguió este procedimiento. Pero la Casa del Rey buscó su propia forma de mostrar su disconformidad con el proceder del Parlamento catalán. Después de que Puigdemont, en su investidura, hiciese suyo el discurso de ruptura con España del 9-N anulado por el TC, la entonces presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, solicitó audiencia con el Monarca para ir a informarle del nombramiento. La Casa del Rey tomó la decisión de no recibirla, y le pidió que le informara por escrito. La respuesta de la Casa fue contundente: el Rey no está obligado a recibir en Zarzuela al presidente del Parlamento de la Comunidad en la que se acaba de elegir a su representante político, situación que podría repetirse, aunque en Zarzuela no entran en valoraciones.

El Rey, eso sí, no lo tiene fácil en Cataluña. La última vez que pisó suelo catalán fue el pasado mes de agosto, con motivo de los atentados terroristas en Barcelona y en Cambrils. Don Felipe se unió a las manifestaciones organizadas por las calles catalanas en señal de repulsa contra el ataque yihadista, a las que se sumó un Jefe del Estado que recibió insultos y abucheos por parte de los secesionistas.

La Generalitat aprovechó la visita de los Reyes a los hospitales para pedir que se retirasen las imágenes con los niños menores víctimas del atentado, y Zarzuela no tardó en arremeter contra el Gobierno catalán y replicar que la publicación estaba autorizada. Tras estos momentos de tensión con el sector soberanista, el Rey, como hiciera su padre tras el golpe del Estado del 23-F, lanzó un mensaje a la nación acusando directamente de «deslealtad inadmisible» al Ejecutivo de Puigdemont, e insistió posteriormente en el asunto en el discurso por los premios Princesa de Asturias, el único mensaje que no cuenta con la intervención del Gobierno. El Monarca mantuvo un paréntesis en sus posteriores discursos tras convocar Rajoy las elecciones autonómicas, a la espera de los resultados, y tampoco se desplazó a Cataluña para respetar la campaña electoral. Un Parlamento con mayoría constitucionalista, pero no la suficiente como para ser una alternativa al secesionismo, provocó que la Corona optase por bajar el tono y lanzar un mensaje conciliador e integrista. El último movimiento del Rey respecto al órdago secesionista.

En este contexto, a Don Felipe se le espera en el próximo Mobile World Congress de Barcelona, que se organizará en febrero, un encuentro empresarial de alcance mundial y que los empresarios esperan con gran interés para que ayude a Cataluña a levantar el deterioro económico sufrido por el «procés». Su presencia supondría un importante espaldarazo, como ya publicó este periódico, pero Zarzuela aún no ha confirmado asistencia, ya que la agenda se publica el viernes previo a cada semana. Con una investidura en el aire todo son incógnitas, Don Felipe tiene poco margen de actuación.