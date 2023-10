El misterio de los «círculos de hadas» se amplía a nuevos horizontes geográficos

Los "círculos de hadas" son uno de los fenómenos naturales más enigmáticos y fascinantes que ocurren en diversos lugares del mundo. Estas formaciones geométricas de vegetación suelen aparecer en paisajes de pastizales y desiertos, y durante mucho tiempo han sido objeto de mitos y leyendas que han alimentado la imaginación de la humanidad. Pero ahora, un nuevo estudio realizado por el Laboratorio de Biodiversidad y Funcionamiento Ecosistémico del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología (IRNAS) del CSIC, y publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), ha arrojado luz sobre estos misteriosos patrones.

Lo más sorprendente es que este estudio ha demostrado que los círculos de hadas no son exclusivos de ciertas regiones, como se pensaba anteriormente. Utilizando tecnologías de imágenes por satélite e inteligencia artificial, los investigadores han identificado estos patrones circulares en 263 zonas desérticas en más de 15 países en tres continentes diferentes. Estas regiones incluyen lugares tan variados como el Sahel, el Sáhara Occidental, el Cuerno de África, Madagascar, el suroeste de Asia y Australia Central.

El proceso de investigación implicó el uso de modelos basados en inteligencia artificial para analizar y clasificar las imágenes satelitales. Estos modelos permitieron identificar patrones similares a los círculos de hadas previamente descritos en Namibia y Australia Occidental. Este uso pionero de tecnología avanzada ha supuesto un cambio de paradigma en la forma en que entendemos la distribución y prevalencia de estos patrones naturales.

Este nuevo estudio ha revelado que los círculos de hadas, antes considerados fenómenos geográficos aislados, son mucho más generalizados de lo que se pensaba originalmente, extendiéndose por múltiples continentes. La combinación de tecnologías de vanguardia y la aplicación de modelos de inteligencia artificial ha sido fundamental para este descubrimiento que arroja nueva luz sobre uno de los enigmas naturales más intrigantes de nuestro planeta.