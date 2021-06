La ROSS ofrece el sexto concierto del ciclo 30 aniversario con el pianista Levon Avagyan

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla ofrece este jueves 10 y el viernes 11 de junio el sexto concierto de abono del ciclo 30 aniversario, con el pianista Levon Avagyan y bajo la dirección de la Maestra Anu Tali. Se interpretarán obras de los compositores Franz Joseph Haydn, Clara Wieck Schumann y Felix Mendelsshon.

El programa está compuesto por la Sinfonía nº 85, en si bemol mayor “La Reina” de Franz Joseph Haydn, el Concierto para piano y orquesta, en la menor, op. 7 de Clara Wieck Schumann y La Sinfonía nº 4, en la mayor, op. 90 “Italiana” de Felix Mendelsshon.

El concierto que tendrá lugar el jueves 10 y el viernes 11 de junio en el Teatro de la Maestranza, está previsto para las 20:00 horas, pero una hora antes se retomarán las tradicionales “charlas pre-concierto” de la temporada que fueron suspendidas de forma provisional por razones sanitarias. Esta conferencia introductoria se realizará en la sala de prensa del Teatro y correrá a cargo, como es habitual, del director gerente de la ROSS, Pedro Vázquez que disertará sobre los autores y las obras que se van a interpretar en el concierto posterior. El acceso a esta charla es libre con la entrada o el abono correspondiente y se realizará por la recepción del propio Teatro.

Las entradas podrán adquirirse en el siguiente enlace https://teatrodelamaestranza.koobin.es/index.php?action=PU_evento&Ev_id=507

ANU TALI

Imagen de archivo de Anu Tali Kaupo Kikkas

Es actualmente de las más fascinantes directoras de la escena internacional. En 2013, fue nombrada Directora Titular de la Sarasota Orchestra. Además de su labor en Sarasota, destacan sus debuts al frente de la Pacific Symphony y en el Festival Fringe de Filadelfia. Continúa en su puesto como Titular de la Nordic Symphony Orchestra, que fundó en 1997 junto con su hermana gemela Kadri Tali, con el objetivo de desarrollar relaciones culturales entre Estonia y Finlandia, y reunir a músicos de todo el mundo. Colabora regularmente con importantes orquestas, incluyendo las Orquestas Filarmónicas de Japón y Tokio, Orchestre National de France, Chamber Orchestra of Europe, y las Sinfónicas de New Jersey, Vancouver, Houston, Milwaukee, Gothenburg y Swedish Radio. En Alemania, ha dirigido la Deutsches Symphonieorchester Berlín, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Berliner Konzerthausorchester, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen y Ensemble Modern.

Tras el éxito con una producción de Carmen, en la Ópera Estatal de Magdeburgo, fue invitada a dirigir la Freiburger Barockorchester en Telemaco de Gluck, en el Festival de Schwetzingen y el Teatro de Basilea.Recientemente, dirigió muy elogiadas representaciones semi-escenificadas de Songs of Wars I Have Seen de Goebbels, con la London Sinfonietta, en el Lincoln Center de Nueva York; Southbank Centre de Londres, en Saint Paul, Minnesota, Seattle y Barcelona. Su debut discográfico, Swan Flight, (Finlandia/Warner Classics) le hizo merecedora del premio ECHO Klassik 2003 a Joven Artista del Año. Otras de sus grabaciones incluyen Action Passion Illusion (Warner Classics), con obras de Rachmaninoff, Sibelius y Erkki-Sven Tüür. Su disco más reciente con Strata y Noēsis de Tüür, fue editado por ECM en 2011 y elogiado por la crítica.

Nacida en Estonia, comenzó su carrera musical como pianista, graduándose en el Conservatorio de Tallin, en 1991. A continuación, se formó como directora en la Academia de Música de Estonia, con Kuno Areng, Toomas Kapten y Roman Matsow. De 1998 a 2000, estudió en el Conservatorio de San Petersburgo, con Ilya Musin, Leonid Kortchmar y Jorma Panula.

LEVON AVAGYAN

Levon Avagyan nació en 1990 en Ereván, Armenia. En su ciudad natal, estudió en el Conservatorio Estatal de Ereván que lleva el nombre de Komitas con el Prof. Vagharshak Harutyunyan. Desde 2010 estudia con la profesora Milana Chernyavska en la Universidad de Música y Artes Escénicas de Graz, Austria. En 2017 Levon Avagyan ganó el Primer Premio, el Premio del Público y varios premios especiales más en el Concurso Internacional de Música Maria Canals en Barcelona. Este éxito fue precedido por una notable carrera musical: Levon es el ganador del premio de más de diez concursos internacionales, incluido el 1er premio en el International Piano Competition Forum per Tasti en Eslovaquia (2015), el 1er premio en el International Piano Competition Roberta Gallinari en Italia (2015), 2º Premio en el XVIII Concurso Internacional de Piano Santa Cecilia en Portugal (2016) y 2º Premio en el Concurso Internacional de Piano Isidor Bajic en Serbia (2016) y Primer Premio María Canals (2017)