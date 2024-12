Ni Aranda de Duero ni Peñafiel, este impresionante pueblo medieval es el mejor sitio para comer lechazo en el mundo

Se acerca la Navidad y un manjar gastronómico empieza a sobresalir por encima de todos. Éste no es otro que el lechazo que en esta época del año adquiere mucho más protagonismo, y cada vez son los grupos familiares o de amigos que se reúnen en una mesa para degustarlo. El lechazo es un alimento típicamente castellano, por eso no es de extrañar que el mejor se ofrezca en esta tierra, aunque no en la localidad que la gente cree, sino que es en un impresionante pueblo medieval cerca de Madrid, que es el mejor conservado del mundo.

Y es que los municipios de Peñafiel y de Aranda de Duero, en las provincias de Valladolid y de Burgos respectivamente, son los que cuentan con una mayor tradición, por historia, pero la villa elegida por los internautas en el que se puede degustar el mejor lechazo es otra muy diferente, se trata de una de las más visitadas de España, por su despensa y su espectacular patrimonio monumental.

El término “lechazo” es especialmente utilizado en el área de Castilla y León, Cantabria y la cuenca del Duero donde su IGP “Lechazo de Castilla y León” fija que no debe pesar más de doce kilos en el momento del sacrificio, no superar los treinta - treinta y cinco días de vida y una alimentación exclusivamente con leche materna. En otras localizaciones el lechazo o cordero lechal, es la cría de la oveja que tiene menos de cuarenta y cinco días de edad, ha sido alimentada fundamentalmente con leche y el peso de la canal será inferior a ocho kilos.

El lechazo asado tiene una receta muy sencilla. Con un buen cordero lechal, de entre tres y cuatro kilos, aceite de oliva, agua y sal, junto a un buen horno, si puede ser de leña mejor, cualquiera puede disfrutar de uno de los principales manjares de la cocina española.

Pasos a seguir: 1- Precalienta tu horno a 180°C. Mientras tanto, limpia el lechazo asegurándote de que no tenga vísceras.

2- Ubica el lechazo en una bandeja de horno y esparce sal al gusto por toda la superficie.

3- Vierte un vaso de agua y un generoso chorro de aceite de oliva virgen extra sobre el lechazo. Estos ingredientes contribuirán a que la carne conserve su jugosidad durante el asado.

4- Introduce la bandeja en el horno y asa el lechazo durante unas dos horas. Para mantener la carne jugosa y la piel crujiente, báñalo con sus propios jugos cada 30 minutos.

5- Una vez que la carne esté dorada y tierna, retira del horno. Si deseas un toque más crujiente en la piel, puedes aumentar la temperatura durante los últimos 10-15 minutos.

6- Deja reposar el lechazo unos minutos antes de cortarlo en porciones y servirlo.

Pero si eres más de que te sirvan, acompañado por un buen vino de la Ribera del Duero, hay un espectacular pueblo medieval, que está considerado como el mejor lugar para comer lechazo por el gran número de establecimientos que ofrecen este manjar gastronómico de primera calidad.

Esta villa, considerada como uno de los pueblos más bonitos de nuestro país es la segoviana de Pedraza. Se cree que la historia de esta localidad medieval comenzó en siglo IV antes de cristo, ya que en la explanada del castillo se han encontrado restos de cerámica realizada a mano que podrían ser de poblaciones celtas.

El pueblo vivió su verdadero esplendor durante la Edad Media. Desde mediados del siglo XIV, Pedraza fue un dominio señorial, algo que se mantuvo hasta comienzos del siglo XIX. A día de hoy, gracias al trabajo de restauración de muchas de sus casas y al gran cuidado que tienen sus vecinos, Pedraza puede presumir de ser uno de los pueblos medievales mejor conservados del mundo. Además, desde 2014 forma parte de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España y en 2019 fue elegido el Pueblo Más Bello de Castilla y León. Además, cuenta con la declaración de "Monumento Histórico".

Pues esta espectacular villa cuenta con números establecimientos hosteleros, ya que su gastronomía es uno de sus principales atractivos. Entre estos restaurantes destacan:

El Corral de la Joaquina

Ubicado en la Calle Íscar, número 3 de la localidad segoviana, cuenta con una variada carta en la que los asados son su especialidad.

El edificio donde se sitúa el restaurante, fue vivienda habitual hasta su fallecimiento, de Nicolas Ortiz y Joaquina Matesanz, guardases del Castillo desde su adquisición por el pintor Ignacio Zuloaga, quienes además instalaron en el edificio un taller-horno de alfarería muy prestigiado en su época.

En la actualidad el Restaurante el Corral de Joaquina cuenta con tres amplios salones que pone a su disposición, para todo tipo de celebraciones, al más puro estilo castellano.

El Jardín

Este establecimiento está ubicado en la Calle Calzada, número 6, en un emplazamiento único rodeado de jardines y con unas espectaculares vistas.

Ofrece una atractiva oferta de cocina castellana, con recetas clásicas de la región. Algunas de sus especialidades son los judiones, el cordero y el cochinillo asado, el chuletón de ternera, el ponche segoviano y tarta de hojaldre.

El Restaurante El Jardín es un lugar ideal para disfrutar de la cocina castellana en plena naturaleza.

Casa Taberna

El establecimiento propiedad de la televisiva chef y empresaria Samantha Vallejo Nágera, se encuentra en plena Plaza Mayor. Se trata de una casona castellana del siglo XVII restaurada donde los clientes pueden disfrutar de una paletilla de cordero asada a baja temperatura acompañada de patatas fritas, pimientos del piquillo o ensalada de lechuga Batavia.

Reverte

Situado en la Calle Real de Pedraza, ofrece un menú de primera calidad a un buen precio, basado en los platos típicos de la cocina castellana.

El Soportal

Este tradicional establecimiento está situado en la Plaza Mayor, número 7 de Pedraza, en un edificio que era el antiguo “Salón de Comidas” del municipio, y que sigue ofreciendo platos tradicionales, entre los que destacan los asados.

La Olma de Pedraza

En la Plaza del Álamo, antigua Plaza del Ganado, el visitante encontrará este establecimiento, con sus dos plantas y sus diferentes comedores. Con este nombre recuerda la desaparecida Olma centenaria que dio sombra a los tradicionales mercados de ganado de la Villa, famosa porque ahí se celebraron memorables meriendas.

El restaurante ofrece una experiencia culinaria auténtica que destaca los sabores tradicionales de la tierra de Segovia. En su carta el visitante encontrá delicias como el cochinillo asado, croquetas de jamón y setas, lechazo, cochifrito y pichón, preparados con ingredientes frescos y de calidad de productores locales. Su compromiso con la autenticidad y la tradición se refleja en cada plato que sirve.

Junto a la gastronomía Pedraza cuenta con un rico patrimonio monumental, con números atractivos, entre los que destaca:

Plaza Mayor

Es la quintaesencia de la Villa. Una plaza castellana hasta la médula, que se ha ido formando poco a poco a lo largo de los años. Irregular, algo anárquica y bastante destartalada, es una plaza hecha a retazos, con derribos aprovechados. Nadie la diseñó y es hermosa, una de las plazas mayores más hermosas de España. El conjunto más llamativo son las casas porticadas frente a la iglesia. Originalmente dos casas del siglo XVI convertidas luego en cuatro viviendas. Los soportales se añadieron con posterioridad una vez que los señores feudales abandonaron el castillo al perder sus privilegios sobre la Villa. De hecho, los fustes y capiteles de las columnas pudieran proceder del propio castillo.

Castillo

El castillo es una fortaleza edificada en el siglo XIII y reedificada en el siglo XV. De ese siglo es la torre del homenaje. Dentro del castillo, en la escalera que da paso al aljibe, se conserva el escudo de los Herrera, anteriores a los Fernández de Velasco. Los duques de Frías, condestables de Castilla, volvieron a reformarlo en el siglo XVI de donde data la estructura que actualmente se ve. A este castillo se vinculan sucesos históricos como la prisión de los hijos del rey de Francisco I de Francia desde 1525 a 1529 y también alguna que otra leyenda. En 1926, cuando lo adquirió el pintor Ignacio Zuloaga, el interior del castillo estaba arruinado. Restauró una de las torres, donde instaló un taller y pintó paisajes y retratos de las gentes de Pedraza.

Los herederos del artista han habilitado una segunda torre como Museo Zuloaga donde se exponen de forma rotatoria obras del pintor y en ocasiones algunas otras obras del patrimonio familiar como un “Cristo” del Greco, un retrato de “La Condesa de Baena” de Goya y algún bodegón flamenco del siglo XVII.

Puerta de la Villa

LaPuerta de la Villa es el único acceso actual para vehículos que tiene Pedraza, y la única entrada y salida de personas bajo su arco. A finales del siglo XX se descubrió su actual portada, que pudiera ser mozárabe. A su vez, forma parte del torreón de vigilancia donde se ubica La Cárcel, edificio rehabilitado a primeros de los ochenta para museo, visita y diversos actos culturales.

Construida aproximadamente en el siglo VIII fue posteriormente rehabilitada sobre el siglo XVI y todavía mantiene las puertas de álamo negro, algo deterioradas ya, que incluso pueden cerrarse dejando la Villa «sellada» y fortificada como antaño. En el interior del arco se puede ver la figura de nombre «El cristo de la Puerta de la Villa».

La Cárcel de la Villa

Edificio medieval del siglo XIII y reconstruido en el siglo XVI propiedad de la Comunidad de Villa y Tierra de Pedraza que se abrió al público el 1 de abril de 1994 gracias al esfuerzo de la Fundación Villa de Pedraza, que desde entonces la gestiona y cuyos guías colaboradores se ocupan de mostrarla.

El visitante podrá ver cómo era una mazmorra, el cepo de pies para inmovilizar a los presos, un grillete para el cuello, la gran chimenea con escudo, los retretes de "caída libre", las lóbregas mazmorras de los pisos bajos y las originales celdas de madera o el camastro de los presos.