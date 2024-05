El nuevo ciclo en la producción de alimentos que vaticina Manuel Pimentel

Manuel Pimentel, ingeniero agrónomo, escritor y exministro de Trabajo, ha vaticinado un cambio de prioridades en la próxima legislatura tras las elecciones europeas de junio en el que tendrá un papel más relevante la producción de alimentos en un nuevo ciclo propiciado por la subida de la cesta de la compra. En una conferencia pronunciada en el II foro de cooperativismo, organizado en Sevilla por cooperativas agroalimentarias de Andalucía, Pimentel ha sostenido que, gobierne quien gobierne en la Unión Europea tras las elecciones del 9 de junio, se va a producir un cambio de prioridades y se hablará del equilibrio de la sostenibilidad y de la producción alimentaria, es decir, de la despensa de Europa.

Esto lo enmarca Pimentel en la entrada en un cambio de ciclo derivado de la subida de la cesta de la compra que ha hecho que la sociedad mire de nuevo hacia los alimentos cuando antes estaba solo preocupaba por el medio ambiente y veía con recelo las prácticas de los agricultores y ganaderos. Se ha referido a que se ha vivido una etapa en la que la sociedad no ha valorado los alimentos porque eran baratos cuando la cesta de la compra estaba en 125 euros, y cuando salía al campo a hacer turismo rural "le molestaba la granja, los invernaderos, los regadíos que veía como una agresión al medio ambiente y al agricultor como un enemigo del medio ambiente", lo que ha denominado los "siete pecados capitales".

Paralelamente convivió con el "animalismo", que crece día a día y que, según Pimentel, está bien pero el problema son los excesos porque se ve como un "pecado comer carne" que a su vez conduce a una campaña contra la ganadería, las granjas y los mataderos. A modo de anécdota ha apuntado que en la película 'El Rey León', el león no come carne sino hormigas, gusanos y mariposas, y ha añadido que el culmen de este ciclo ha sido la Política Agraria Común (PAC), que ha sido "muy exitosa para el fin que se planteaba que no era ser la despensa de los europeos sino la sostenibilidad" limitando las producciones de alimentos en la UE.

Sin embargo, ha pronosticado que este ciclo "patológico" va camino de su final cuando la cesta de la compra ha superado los 250 euros y con una escalada alcista, ya que la sociedad vuelve la mirada hacia la alimentación "aunque todavía no mucho porque ha cogido desprevenido a todos", ha precisado. Ha aclarado que la tendencia al alza de la cesta de la compra no es culpa de la gran distribución sino de que aquí se produce menos y más caro y lo que viene de fuera también es más caro, a lo que se añaden las guerras que empujan al alza los precios y, por tanto, adquiere cada vez más importancia el suministro de los alimentos y no solo la calidad.

Según Manuel Pimentel, en este nuevo ciclo recuperará cierto prestigio la figura del productor y el sector productivo se situará en primera línea con el reto de afrontar la economía de escala con más innovación y mecanización y con la dificultad "extrema" de encontrar mano de obra para trabajos de operarios,. A su juicio, las cooperativas tienen un buen futuro en este nuevo ciclo en el que la "geopolítica del mundo cabe en un carro de la compra", ha apostillado Manuel Pimentel.