Bernardo Mosqueira Centurión: excelencia en neurocirugía

Acumula más de 12.000 «me gusta» y otros tantos comentarios en cada uno de los posts que publica en sus redes sociales. El neurocirujano Bernardo Mosqueira, que acaba de recibir el premio A TU SALUD a la Excelencia en Neurocirugía, ha encontrado en Facebook la oportunidad perfecta para estrechar la relación médico-paciente y recuperar el trato cercano que siempre le ha caracterizado. Pues, para él, resulta la forma idónea de conseguir mejores resultados. Y nada mejor que predicar con el ejemplo. Por eso, este especialista de origen paraguayo y afincado en Málaga apuesta por tratar a sus pacientes de «tú a tú», casi como si formaran parte de su familia. «Mi trabajo me apasiona y eso se refleja en los resultados obtenidos», relata sobre su trayectoria profesional. «Una persona no puede vivir con dolor. Es por eso que trato de alcanzar la máxima calidad de vida para ellas en cada una de las intervenciones que practico, siempre con un trato humano y próximo, de tal modo que se sientan relajadas y tengan la suficiente confianza desde que entran por primera vez en la consulta».

Precisamente, lo más destacado de su trabajo en el último periodo ha sido poner en conocimiento de sus afectados técnicas quirúrgicas poco agresivas, así como la tecnología más avanzada en el sector de la Medicina. «Las operaciones se llevan a cabo con microcirugía, por lo que la incisión es realmente pequeña y la recuperación resulta mucho más rápida. Con todo ello, el paciente puede alcanzar una vida totalmente normal a los pocos días de pasar por el quirófano», explica este doctor. De hecho, él mismo sufrió una hernia discal que fue resuelta con el mismo método y que, desde entonces, le ha permitido conservar la calidad de la vida que siempre ha tenido. «Además de estos procedimientos poco invasivos, quiero destacar la importancia del trato cercano que tengo con mis paciente en el día a día. Ellos son mi prioridad principal en cualquier momento. Siempre trato que el contacto que podemos desarrollar sea de amigo a paciente y no de doctor a paciente».

Neurología, en particular

Mosqueira aporta su experiencia y gran pasión por la Medicina en general y por la Neurocirugía en particular. Se encuentra extensamente entrenado en las técnicas de microcirugía, formando parte de los grupos de cirugía de la epilepsia y cirugía de columna del Servicio de Neurocirugía del Hospital Regional de Málaga, en donde se desenvuelve como un miembro más en activo, participando en las reuniones profesionales y, por supuesto, en las intervenciones de los distintos grupos que así le requieran. Como complemento a su actividad profesional, también interviene de forma constante en la docencia universitaria, ejerciendo como tutor de los residentes de Neurocirugía y sirviendo como un enlace entre el servicio de esta especialidad de este mismo centro y los distintos alumnos, ya sean tanto nacionales como extranjeros.

Pacientes de todo el mundo

El mayor impacto de su trabajo ha sido, sin duda, poder recuperar la calidad de vida de sus enfermos, un fin que, a título personal, le resulta muy gratificante. «Pero, además de ese acercamiento, intento volver a las raíces de la Medicina, donde el médico es un profesional en el que puedes confiar desde el primer instante», subraya. Para conseguirlo, el trato personalizado y el uso de técnicas punteras suponen un plus importante, aunque no el único, pues si por algo apuesta este profesional es por la innovación digital. «Las redes sociales me han dado la posibilidad de conectar con usuarios de todo el planeta, no sólo de España sino también de otros países. Esas personas pueden ver en mi página de Facebook la evolución que han tenido los que ya han sido operados por mí y, además, pueden obtener más datos sobre mi carrera profesional y sobre mi forma de encarar la profesión». De este modo, el contacto en las redes es un no parar. «Realmente, me siento feliz de poder conectar con ellos, resolver sus dudas, ayudarles y tener un enlace diario».

Es cierto que su singular forma de entender la Medicina le ha acarreado críticas de colegas que anteponen el prestigio profesional al confort de la persona atendida, pero eso nunca le ha echado para atrás en su afán por conseguir su objetivo principal. «Creo que lo que más me diferencia es simplemente la humanidad, el interés por el bienestar en cada uno de mis pacientes como prioridad absoluta, así como de los profesionales que trabajan conmigo en el hospital. Todo esa información les llega in situ y es algo que, cuando llegan a la consulta, tienen muy en cuenta», concluye Mosqueria, que siempre ha tenido claro que la mejor servicio es aquel que se presta con todas las garantías posibles. «Lo primero siempre es el paciente y su bienestar ante todo».

Medicina 2.0.

El doctor Mosqueira Centurión está especializado en Neurocirugía. Es un referente dada su gran trayectoria profesional en el sector, la cual le ha llevado a realizar siete comunicaciones en congresos y diversos capítulos de libros sobre su especialidad. Nacido en Paraguay, en el año 2002 viajó a España y se especializó en esta rama como médico interno residente en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Desde entonces, centra su actividad en las técnicas de microcirugía e interviene también de forma activa en la docencia. En la actualidad, ofrece consulta en hospitales privados de Málaga.