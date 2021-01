Igea avanza nuevas medidas en “24 o 48 horas” para las poblaciones con “incidencia más descontrolada”

El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, anunció hoy que el Gobierno autonómico concretará nuevas medidas en “24 o 48 horas”, que afectarán sobre todo a poblaciones con “incidencia más descontrolada”, entre las que citó, por ejemplo, Guijuelo (Salamanca), en el entorno de 3.000 casos por cada 100.000 habitantes, y Palencia, por encima de los 2.000. En una entrevista concedida a CyLTV Noticias, señaló que el Ejecutivo da este paso tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, del que Castilla y León “ha salido decepcionada”.

En este sentido, insistió en la importancia de que el Gobierno central les facilite las herramientas necesarias para poder implantarlas en la Comunidad y evitar que la propagación de la COVID-19 siga en aumento. “Queremos tomar medidas eficaces y por eso le pedimos los mecanismos”, expuso Igea, quien vaticinó que la Junta planteará un abanico de medidas “lo más eficaces y menos lesivas” para “no hacer un daño inútil con cierre de colegios si no puedo asegurar que los escolares están en casa. Restringir actividad sin restringir contacto social no es eficaz”, prosiguió.

Para ello, reclamó “cambiar el estado de alarma” y tomar medidas “decisivas” como en otros países europeos. “Vivimos una situación desesperante. Somos un país con una de las incidencias más alta de Europa y el Gobierno está paralizado. Y nos plantean firmar un acuerdo de paz y amor”, se despachó, para apelar a la “responsabilidad” de las personas para evitar reuniones de grupos no convivientes, una medida para la que Junta no tiene “capacidad de prohibición”. “Suena fenomenal, pero no tenemos la capacidad de imponerlo”, sentenció.

Por último, invitó a la nueva ministra de Sanidad, Carolina Darias, o “alguien del Gobierno”, a “pasearse por un hospital”, donde el 80 por ciento de las UCIs están ocupadas. Entre algunos de los ejemplos más preocupantes, enumeró que este miércoles ingresaron más de 20 pacientes por COVID en Palencia y se anotaron más de 30 fallecidos en la Comunidad. En este punto, auguró que en las próximas semanas morirán “centenares de personas” y a día de hoy hay 290 personas “intubadas boca abajo luchando por su vida”. “¿Qué es el drama? ¿Qué más tiene que pasar?”, se preguntó.