Verónica Casado pide al Gobierno un sistema presencial y en tiempo real para elegir plazas para formación sanitaria

La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, acaba de enviar una carta a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en la que le pide que reconsidere el sistema elegido este año por el Gobierno para la elección de plazas en la convocatoria de acceso a formación sanitaria especializada para las titulaciones de medicina, farmacia, enfermería, psicología, química, biología y física.

Así, sugiere la posibilidad de que dicha elección pueda ser de manera presencial y en tiempo real, y en caso de no ser posible, propone una modalidad mixta que permita la elección por llamamiento a cada candidato, algo que permitiría a los estudiantes la posibilidad de renunciar en el momento, dando paso a la incorporación de otro aspirante para que ninguna plaza se quede sin cubrir.

Casado indica que el hecho de que la elección se haga en una sola solicitud, donde cada candidato señale las plazas por su orden de preferencia puede conllevar que un número muy importante de ellas no lleguen en realidad a cubrirse “justo cuando todos hemos sido conscientes de que debemos invertir en la formación de nuevos profesionales”.

Algo que puede suceder si, como ha quedado acreditado en todos los años previos, a lo largo de los procesos de elección (presencial) muchos candidatos renunciaban a elegir plaza cuando al llegar su turno no estaba disponible la especialidad que deseaba. Entonces no había problema, porque se seguían incorporando aspirantes y se llegaban a cubrir todas las plazas. Sin embargo, este año -advierte la Consejería de Sanidad- no habrá posibilidad de incluir a nuevos aspirantes y pueden quedar un número importante de plazas desiertas, porque los candidatos a los que se les ha asignado la plaza no lleguen a tomar posesión de la misma.

Casado también solicita a Carolina Darias que se garantice la posibilidad de agrupación de candidatos, ya que con el sistema elegido por el Ministerio de Sanidad ha quedado sin efecto la posibilidad de agrupaciones familiares o de parejas, que en las adjudicaciones presenciales sí que eran posibles.

Por último, la consejera señala en su carta a la ministra que no queda claro cuál es el orden ni número de aspirantes en turno de discapacidad y su forma de elección.

La decisión ministerial ha causado un profundo malestar en todo el colectivo de aspirantes, que ha iniciado una campaña reivindicando una adjudicación presencial o individualizada de manera telemática y en tiempo real, al advertir de los problemas que suponía la elección telemática y de que ésta se convirtiera en una adjudicación, y no en una auténtica elección de especialidad.