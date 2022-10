La covid sigue en pie y Sanidad espera una fuerte demanda hospitalaria

Mientras prosiguen las vacunaciones conjuntas contra la covid y la gripe por toda la Comunidad, con carpas incluidas como la instalada en el Hospital del Bierzo, en Ponferrada (León), Castilla y León ha sumado 2.238 nuevos contagios en la última semana, una cifra que se sitúa en la línea de la semana anterior (2.124 casos) y de la primera de octubre (1.972), de los cuales 1.112 se han registrado desde el martes, 365 de ellas en las últimas 24 horas, y que dejan en 836.543 el total de casos totales comunicados en los más de dos años y medio de pandemia.

Además, la Comunidad ha sumado desde el viernes pasado otras 19 muertes por este letal virus en la última semana, siete de ellas en los hospitales en los últimos tres días (dos en Ávila y Salamanca; y una en León, Palencia y Soria), que elevan a 8.547 el total de muertes por este virus en los hospitales de la Comunidad desde que comenzara la pandemia, según los datos publicados hoy por la Consejería de Sanidad.

Una cifra a la que habría que sumar las 1.105 personas que se fueron de este mundo en los primeros meses de la pandemia con síntomas compatibles, así como las 1.300 personas usuarias de residencias de mayores o con discapacidad que han muerto desde marzo de 2020.

Además, Castilla y León cuenta con 14 brotes activos en ámbitos vulnerables, tres menos que el viernes anterior, aunque con los mismos casos asociados.

Las buenas noticias llegan nuevamente de las 152 altas hospitalarias que se han dado desde el martes que elevan a 52.069 el total casos superados en los hospitales en esta crisis sanitaria.

Fuerte demanda hospitalaria

Con estas cifras en la mano y teniendo en cuenta la época del año, desde la Consejería de Sanidad pronostican meses de “fuerte demanda” hospitalaria y en Primaria al coincidir el virus del COVID-19 y una variante “potente” de la gripe, la H3N2. “Habrá presión de demanda para los servicios sanitarios”, aseguraba este viernes el consejero Alejandro Vázquez, tras inaugurar el I Congreso Internacional de Afrontamiento Activo del Dolor Crónico que se celebra hoy y mañana en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid.

Vázquez, además se ha referido al ritmo lento de la vacunación frente al COVID-19, que en esta ocasión está combinada con la de la gripe. “Se ha notado cierta disminución en la petición de vacuna por parte de los usuarios”, admitía el consejero, quien animaba a la población a inmunizarse “porque las vacunas mejoran la calidad de vida y el tratamiento de las enfermedades infecciosas”.

El consejero, además, señalaba que se va a facilitar la vacunación frente a la gripe y el COVID a domicilio a las personas que lo soliciten y que no puedan desplazarse al centro de salud donde se esté administrando, ya que no se ofrece en los consultorios locales, y apuntaba que ha dado la orden para que se ajusten las dosis al número de pacientes que la demandan, y de esta forma no “malgastar” ninguna unidad.