UPL repite candidato a las municipales en León y estrena aspirantes en San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre

El secretario general de la Unión del Pueblo Leonés, Luis Mariano Santos, presentó este jueves 26 de enero a los candidatos de la formación a las próximas elecciones municipales en León, San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre. Eduardo López Sendino, Ana María Fernández y Vicente Álvarez son los elegidos como cabeza de lista en la capital y en los principales ayuntamientos del alfoz para unos comicios que, dijo, afrontan “con muy buenas perspectivas”. La candidatura al Ayuntamiento de Ponferrada se dará a conocer el lunes en una comparecencia en la capital de El Bierzo y posteriormente se presentarán las de Zamora y Salamanca.

UPL tiene hasta la fecha un centenar de candidaturas cerradas y espera mejoras las cifras de convocatorias anteriores. “Seguimos buscando gente en los lugares donde todavía no tenemos cerradas las listas. Queremos tener las máximas candidaturas posibles, pero con el cuidado de ser un poco escrupulosos a la hora de elegir los candidatos. Intentaremos no equivocarnos mucho… llama mucha gente a la puerta de la UPL”, comentó Santos y añadió que no sabe qué ocurrirá con quienes concurrieron en las pasadas elecciones bajo la alianza de UPL y la UPA (Unión de Pequeños Agricultores), rota a consecuencia de las discrepancias a raíz del pacto de gobierno de la Diputación.

Eduardo López Sendino afirma que luchará “con la mayor de las ilusiones” por conseguir que “por fin” León tenga un alcalde de la UPL. Luis Mariano Santos dijo sobre él que “siempre ha estado para el partido e incluso en algún momento ha dado un paso a un lado o para atrás. Es una persona fiel que va a poder conseguir un muy buen resultado para el partido”.

Leonesismo descafeinado

Respecto al alcalde y aspirante a la reelección en la capital, José Antonio Diez, comentó que “intenta aprovechar la sinergia a favor del leonesismo, pero está en el PSOE, partido que niega absolutamente la posibilidad de una autonomía leonesa”. “Lo que nos vende es un sucedáneo de leonesismo y habrá que preguntar a los leoneses, cuando lleguen las elecciones, si compran el chocolate original o un sucedáneo”, añadió el también vicesecretario del partido y actual portavoz en la capital.

Con Ana María Fernández Caurel, secretaria local de la Agrupación del municipio, UPL espera obtener “muy buenos resultados”, según Santos, quien agradeció la labor desempeñada por los actuales concejales y vaticinó “un mandato de muchas dificultades ante los diversos problemas del tercer municipio de la provincia.

“Es un municipio complicado y vamos a tener mucho trabajo pero para eso estamos. Pero UPL ha demostrado que es capaz de sacar un ayuntamiento hacia adelante y con esfuerzo, tesón y la ayuda de todos se va a poder hacer”, manifestó la candidata.

En el cuarto municipio de la provincia, Villaquilambre, tras la expulsión de los ediles elegidos en 2019, Vicente Álvarez Flórez asume el reto en un momento, apuntó, “complicado, en el que hemos tenido que retomar toda la estructura y asentar las bases, con la intención de volver a gobernar, con personas de todos los ámbitos. Vamos con mucha ilusión y ganas de trabajar”. Santos recordó que cuenta con la “experiencia necesaria para afrontar este reto y liderar un cambio de UPL en el Consistorio” tras sus 14 años previos como edil entre 1995 y 2014, informa Ical.