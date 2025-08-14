Detienen a un hombre por haber provocado el incendio de Puercas (Zamora)

La Guardia Civil de Zamora ha detenido esta mañana a un hombre por haber provocado por imprudencia el incendio forestal que ha quemado unas 4.500 hectáreas de varias localidades y que se originó en Puercas de Aliste, que pertenece a Gallegos del Rio (Zamora), según informa la Guardia Civil.

La investigación desarrollada por los agentes del Seprona de la Comandancia de Zamora permitió identificar y detener al varón que, por una imprudencia, dio origen al fuego que permanece activo y provocó el desalojo de los vecinos de Puercas de Aliste, Ferreruela de Tabara, Losacio, Abejera, Riofrío de Aliste, Sarracín de Aliste, Valer, Bercianos de Aliste y Sesnández de Tábara.

Además, se investiga a un varón como presunto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia al causar el incendio originado en la localidad leonesa de Filiel-Lucillo, que afectó a dos hectáreas.

Segundo detenido

Se trata del segundo apresado ante la oleada de incendios que sufre la comunidad en agosto, sobre todo desde el fin de semana pasado.

El primero era un trabajador de extinción de incendios detenido como supuesto autor del incendio que arrasó unas 2.200 hectáreas, que se declaró el 28 de julio entre Cuevas del Valle y Mombeltrán, al sur de la provincia de Ávila.

Este hombre ya ha ingresado en prisión.

88 investigaciones este año

La Guardia Civil continúa colaborando activamente con los dispositivos de extinción de los incendios activos en Castilla y León, así como con las evacuaciones, el traslado y el realojo de las poblaciones afectadas, para lo que participan diariamente unos 400 efectivos de Seguridad Ciudadana, USECIC, Seprona, GRS y Tráfico de la Guardia Civil de Castilla y León.

A largo del año 2025, la Guardia Civil de Castilla y León ha realizado 88 investigaciones motivadas por incendios forestales, lo que ha originado la instrucción de 63 diligencias penales, fruto de las cuales 22 personas fueron investigadas y tres detenidas. Además, durante dicho periodo se han formulado casi 90 denuncias por infracciones

administrativas a la normativa de incendios forestales

En estos momentos, el incendio de Puercas evoluciona favorablemente y esta mañana han autorizado a regresar a sus casas a más de mil desalojados de ocho localidades afectadas por este brutal fuego, ya sin llama.