Espacios patrimoniales que abrazan al arte contemporáneo

Del blanco y negro de la fotografía de Ramón Masats al colorido de las portadas de vinilos creadas por Andy Warhol. Declaraciones de amor al cómic y a la música pop, conciertos donde trasladarse al barroco o recordar la obra de Unamuno en un recital. Sin dejar de lado la unión entre jóvenes artistas emergentes y los ya consolidados en el panorama nacional e internacional.

El Servicio de Actividades Culturales (SAC) de la Universidad de Salamanca ha preparado una programación de contrapuntos, en la que las exposiciones, eventos musicales, cinematográficos y la promoción de los jóvenes creadores serán los ejes centrales y unirán el pasado con el presente para este cuatrimestre. Más de 70 actividades que también se centran en aunar el patrimonio histórico de la capital del Tormes con propuestas experimentales para mirar de cara al futuro.

“Salamanca tiene unos contenedores culturales que no los tiene casi ninguna ciudad de Castilla y León, y nuestra obligación es dotarlos de contenido”, explica el director del SAC, Javier Panera en declaraciones a Ical. Un deber a través del cual tiene claro que hay que apostar tanto por lo local como por lo nacional e internacional. “Si en esta ciudad no apoyamos a los artistas jóvenes al final no estamos apoyando al futuro”, continúa, consciente que desde una institución educativa como es la Usal donde están formando a estos talentos “la obligación que contraemos es aún mayor”.

Panera regresa este curso como director de este servicio una veintena de años después de haber llevado las riendas del puesto. Una nueva etapa en la que tiene claro el rumbo que va a tomar la programación cultual de la Usal: “Queremos que las artes musicales, escénicas y expositivas sean un dispositivo de reflexión en torno a la historia, pero también en torno al presente. Y queremos abrir caminos de futuro, es decir, que lo mismo podemos hacer una exposición con Inteligencia Artificial o con arte digital y ponerlo a dialogar con piezas históricas”, explica. Todo ello, desde el punto de vista de apostar por “propuestas audaces”, siempre desde “el respeto a nuestra historia y a nuestro patrimonio”.

Dentro del compromiso con la comunidad universitaria y con los jóvenes artistas de la ciudad, desde del SAC pretenden “mostrar cosas que hasta ahora no se han visto en Salamanca”, mediante grandes proyectos, expositivos y musicales. Su intención es que tanto ciudadanos como turistas que lleguen a la ciudad charra a visitar los espacios patrimoniales de la Universidad puedan encontrarse con una gran exposición de un artista internacional y, al mismo tiempo, con el trabajo de un joven artista emergente.

De esta manera, pretenden cumplir una “doble función”, la de dirigirse tanto a la comunidad universitaria como pensar en todos los ciudadanos mediante un programa abierto donde la mayoría de las actividades son gratuitas, abriendo al público “un patrimonio difícil de superar”. En este sentido, uno de los encuentros destacados por Panera son los conciertos del ciclo Salamanca Barroca, donde el espectador puede entender la arquitectura barroca y la relación que tiene con la música.

Programación de contrapuntos

Los contrapuntos formarán parte también del ADN de la programación futura de la Universidad de Salamanca. “Siempre digo que Salamanca tiene un patrimonio histórico que tenemos que respetar y poner en valor constantemente”, incide el director del SAC. Y para dar el salto hacia adelante, deben “apostar por el arte más rabiosamente contemporáneo, por las nuevas tecnologías y la experimentación”.

Los proyectos audaces seguirán siendo protagonistas los próximos meses, pero respetando el patrimonio y “poniéndolo en valor”. “Siempre vamos a situarnos en la intersección de estos dos deseos, también para poner en valor nuestros espacios, los patios de Fonseca, el Patio de Escuelas, la capilla u otros lugares del edificio histórico de la Usal que van a ser activados mediante todo tipo de propuestas”, explica.

En cuanto al público habitual de estas actividades, Panera reconoce que es exigente. “El público de Salamanca sabe ya distinguir cuando una obra de teatro es buena o cuando es simplemente para salir del paso”, relata, y los espectadores están acostumbrados “a una cierta exigencia y calidad”. Motivo por el cual seguir insistiendo en la obligación de la Usal en mantener la calidad.

Por ello, además de las nuevas propuestas, desde el SAC trabajan para recuperar proyectos desaparecidos que quieren volver a poner en valor, como un festival de música de primavera que desapareció en 2016 y que pretenden que regrese con un nuevo formato y trabajando directamente con el conservatorio de la ciudad. Un lugar donde, avanza el director, se encuentra “gente buenísima haciendo cosas experimentales” o músicos pop con quien mantienen una responsabilidad para realzar su carrera. “Estamos apostando por la transversalidad y la transferencia de conocimiento”, resalta, con la vista también puesta en apostar por “proyectos de magnitud” en la ciudad.

Actividades destacadas

Dentro de la programación de este cuatrimestre destacan diferentes actividades divididas en cuatro ejes: exposiciones, eventos musicales, cinematográficos y cursos formativos para artistas emergentes. Así, en primer lugar, sobresale la muestra de Ramón Masats, ‘Visit Spain’, comisariada por el periodista y fotógrafo Chema Conesa, en la que imágenes entre los años 1950 y 1960 reatan los encargos del régimen franquista para reflejar los cambios producidos en la España de la época, retratando los tópicos que la cultura oficial del franquismo exaltaba para proyectarlos hacia el turismo exterior, que se encuentra abierta al público en la sala de exposiciones Hospedería Fonseca hasta el 17 de noviembre.

Otros dos platos fuertes de este cuatrimestre son la exposición ‘Pop Songs (Vol.2), Andy Warhol. Música y vinilos, que tendrá lugar del 29 de noviembre hasta el mes de marzo en la sala de exposiciones de la Hospedería Fonseca, en la que mostrarán nuevas piezas y que contará con más de 60 portadas de discos de todos los géneros musicales que el artista estadounidense realizó entre 1949 y 1987. Por otro lado, en la muestra Exploding Plastic Inevitable, reconstruirán los happening audiovisuales de Warhol con The Velvet Underground mediante una banda de músicos salmantinos, que realizarán los ensayos en la misma sala de exposiciones en la que se exhibe la exposición anterior, para su puesta en escena en el mes de marzo de 2025 en el teatro Juan del Enzina.

Y para finalizar con las exposiciones, entre los meses de diciembre y marzo estará abierta al público Vibraciones Underground Vol.2 en la sala de exposiciones del Patio de Escuelas, una “declaración de amor al cómic y la música pop” que, según incidió Panera, será la “mayor exposición en Europa sobre relaciones entre cómic y música”, y que contará con más de 300 piezas desde los años 60 hasta la actualidad, con la que trazarán una genealogía entre cómics y música rock.

En cuanto al programa musical, continúa el XII ciclo Salamanca Barroca con cuatro conciertos entre octubre y diciembre, a cargo de la Orquesta Barroca de la Usal, Alfonso Sebastián, la Academia de Música Antigua de la Usal y la Joven Orquesta Nacional de España. Además, entre septiembre y diciembre la capilla de San Jerónimo acogerá el ciclo Música en Capilla, y del 29 de noviembre al 15 de febrero el Servicio de Actividades de la Usal en asociación con el Coscyl y el Centro Hispano Japonés organiza el Festival Internacional de música contemporánea y arte sonoro ConTempo. También destaca el recital Cantos Esculpidos este 26 de septiembre en homenaje a Miguel de Unamuno.

Por último, desde la Universidad de Salamanca continúan con la colaboración con la Filmoteca de Castilla y León en la que proyectan cada año alrededor de 80 películas, en una serie de programas que se suceden a lo largo del año. Como punto fuerte, el próximo 15 de octubre tendrá lugar la proyección de la cinta Berlín, sinfonía de una ciudad, una pieza clásica del cine mudo de 1925 que contará con música en directo.