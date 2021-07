Joel Joan, un famoso actor independentista, señala a un bar por no tener la carta en catalán

No todo nos gusta cuando vamos a un local a cenar, puede ser el menú, un plato poco hecho o para algún sector del independentismo, que este no tenga la carta en catalán. Eso es lo que le ha ocurrido a Joel Joan, famoso actor de series laureadas en Cataluña como Plats Bruts o Porca Misèria, no se tomó a bien que la carta de un céntrico local de Barcelona solo pudiese leerse en castellano.

El local se trata de uno de los bares más conocidos de la Plaza del Sol en el barrio de Gracia barcelonés, en el que, según el actor “la carta solo está en español”. En el mismo tweet que usa para denunciar este hecho, el actor añade que esto se trata de una especie de miseria por parte del local usando la expresión de “llevar las bragas por el suelo” por no tener el menú en catalán.

Plaça del Sol. Gràcia. La carta només en espanyol. Les calces per terra portem. pic.twitter.com/6wANWV9F4I — Joel Joan (@JoelJoanJuve) July 22, 2021

Tras esta primera publicación, el actor, ha recibido varias rectificaciones que no han logrado que este pidiese perdón o asumiera que si existía tal menú en castellano. En otro mensaje, Joan, lejos de rectificar ha ironizado con que la carta “saliera por defecto en español”. Para el actor que se deba seleccionar catalán tras leerla en castellano no sirve y reitera que “quiero -en catalán- de primera opción y que otros la busquen” en alusión a aquellos que prefieran el castellano.

Tweet de Joel Joan.

No es la primera polémica que protagoniza el actor por el tema del idioma. En otra ocasión allá por 2012 el actor publicó en twitter que en Cataluña había “camareros argentinos y otros sudamericanos que dicen que no nos entienden” cuando se les decía algo en catalán. Este mensaje generó muchos comentarios en contra del actor en las redes aunque no fue la última polémica que protagonizaría.

Joel Joan se ha caracterizado en los últimos años por ser un gran defensor de la causa independentista. En una ocasión llegó a afirmar respondiendo a un mensaje de Santiago Segura, que España era un país imperialista con ataque al actor: “Ostia Santiago, sólo te falta decir que la rojigualda es la más demócrata y tolerante de las banderas mundiales. Vuestro imperialismo no lo veis u os hacéis los idiotas. Y tú ves muy bien. Deja de hacer propaganda del país más corrupto y más facha de Europa”.

Joan se ha declarado también activista secesionista en los que ha asistido a varios actos a favor de la causa y ha manifestado claros mensajes hacia esta. Este podría ser uno de los motivos por los que tener que buscar la carta en catalán le haya sentado tan mal.