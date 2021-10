Wowego: un gimnasio online para hacer fitness, pilates, running o yoga por 6,75 euros al mes

Ocio

Ya puedes cumplir tu promesa de ir al gimnasio... sin salir de casa. Esta aparente contradicción es posible gracias a una web que ha traído a España el concepto de gimnasio online 24 horas, pero con todo lo necesario (ciclos de entrenamiento, monitores y una gran variedad de ejercicios) para que no tengas que lamentarte por la pereza de no entrar en un gimnasio de toda la vida.

El proyecto (en formato web y app) se llama Wowego, un acrónimo de Workout wherever you go (o entrena allá donde vayas), y ha triunfado gracias a que combina la versatilidad de adaptarse al horario y necesidades del cliente con la de ofrecer la mayoría de los servicios que proporciona un gimnasio físico.

Wowego, el gimnasio online para hacer ejercicio desde casa FOTO: Wowego

Por un lado, el concepto “multiactividad”, ya que combina actividades de running, fitness, ciclo indoor, pilates, yoga o dancefit, entre otras experiencias. Por otro lado, la de la inseparable música que acompaña (y motiva) a los deportistas, y que se ha incorporado a unos vídeos de gran calidad y realismo. Por último, la posibilidad de contar con entrenadores personales que ayudan al deportista a marcarse objetivos, apuntarse a retos y compartir su evolución con otros usuarios.

Además, a través del blog de Wowego se ponen en común consejos de alimentación, técnicas de estiramiento y calentamiento, recomendaciones de entrenamientos y técnicas para prevenir lesiones y aumentar el rendimiento.

Wowego, un gimnasio virtual para los que no pueden ir al gimnasio FOTO: Wowego

El funcionamiento es sencillo. En la página se puede acceder a todos los recursos en cualquier momento y sin límite de visionados, y elegir entre una actividad concreta, como running, yoga, pilates, fitness o dance hasta apuntarse a uno de sus programas más exitosos, como el de multiactividad. También se puede optar por un “Ciclo Indoor”, orientado a mejorar la función cardiovascular. Se puede acceder a la suscripción desde tres dispositivos simultáneos.

Wowego tiene 3 tarifas distintas: 2 meses por 9,99 euros al mes; 6 meses por 7,50 euros mensuales o el más económico de todos: un año por 6,75 euros al mes. Y, además, la posibilidad de acceder de forma gratuita a algunas clases, a modo de prueba, antes de tomar una decisión y darse de baja en cualquier momento.