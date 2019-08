Fernando Francés dimite de su cargo en la Junta de Andalucía

Fernando Francés (Torrelavega, Cantabria-1961) posee una dilatada trayectoria dentro del mundo del arte que le llevó a la dirección del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, uno de los museos punteros en la ciudad y en Andalucía. A su frente ha estado más de quince años. Cuando se le ofreció por parte de la Junta de Andalucía el pasado mes de febrero ponerse a los mandos de la Secretaría General de Innovación Cultural y Museo aceptó el reto con ilusión. En la pasada edición de ARCO así lo contaba. Tenía bastantes proyectos, pero ya sabía a lo que se podía enfrentar y que la tarea no iba a ser fácil.

Han bastado solo unos meses para que Francés haya remitido una carta a la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico en la que expone sus motivos y detalla lo que ha hecho durante el tiempo que ha estado al frente del puesto. Deja claro desde las primeras líneas que su paso "lo entendí como un reto temporal, como una misión transitoria, como un objetivo concreto".

Señala que ha cambiado el organigrama y dos de sus direcciones, que ha puesto en marcha nuevas líneas de subvenciones "para el único sector que no las tenía, el arte contemporáneo" y destaca que deja en marcha dos exposiciones, una dedicada a Barceló y otra a Picasso en el Museo de Bellas Artes de Sevilla: "Que Carmen Giménez acepte ser comisaria de la exposición de Picasso ha sido una de las pocas alegrías que he tenido estos meses", escribe. "La cultura es un instrumento de cambio social, un elemento transversal de formación, pero es inútil cuando sus necesidades y las decisiones que deben tomarse para hacerla eficaz se ven truncadas por actitudes políticas pusilánimes", prosigue.

La idea de su "cese voluntario", deja constancia, no ha sido una decisión improvisada ni, según se puede leer, que haya tenido que ver con otros asuntos que le han llevado a los titulares de los medios de comunicación, sino madurada y sopesada: "Creo que todo el mundo entiende la expresión ''me he quemado''. Pues bien, nunca antes me había quemado tanto en un trabajo en tan poco tiempo. La ilusión se ha evaporado. Y no por las jornadas interminables, por los incendios y los marrones, sino por la sensación de que la energía que he tenido que poner en cada logro no me compensa en lo personal".

Adelanta que se tomará un "tiempo sabático" para dedicarse a "proyectos alejados del arte y la cultura y más próximos, unos al turismo y otros al desarrollo social de sectores desprotegidos como los niños y jóvenes con capacidades distintas".

En su despedida se pone a disposición del nuevo cargo "para colaborar altruístamente" en aquellos aspectos que pueda ser últil y anima a su sucesor a no dejar en punto muerto los emprendido por él en estos meses.

Será Mar Sánchez Estrella quien pase a ocupar el puesto dejado por Francés, hasta ahora directora general de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía. Será en el próximo Consejo de Gobierno, el 29 de agosto, cuando se hará oficial la renuncia del hasta ahora secretario general y se nombre a sus sustituta, con una amplia trayectoria vinculada a la gestión cultura.