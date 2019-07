Muere Rip Torn a los 89 años

Rip Torn, el texano de espíritu libre que superó su peculiar nombre para convertirse en un distinguido actor en teatro, televisión y películas y ganó un Emmy en sus 60 años por su comedia en el programa de televisión "The Larry Sanders Show", ha muerto a los 88 años.

Torn falleció el martes por la tarde en su casa con su esposa, Amy Wright, y las hijas Katie Torn y Angelica Page a su lado, según su publicista Rick Miramontez.

Su carrera en el escenario y la pantalla abarcó siete décadas, desde una carrera temprana de papeles oscuros y amenazadores hasta representaciones cómicas icónicas.

Después de las aclamadas actuaciones en "Cross Creek", "Sweet Bird of Youth" y otros dramas, Torn recurrió a la comedia para lograr un Emmy como el grandilocuente productor de televisión en "The Larry Sanders Show". Creado y protagonizado por Garry Shandling, la parodia de programas de entrevistas de TV de HBO se emitió desde 1992 hasta 1998 y se le atribuye ampliamente la inspiración de programas satíricos como "30 Rock" y "Curb Your Enthusiasm".

Nacido en Elmore Rual, Torn adoptó el nombre de Rip en su infancia, siguiendo la tradición de su padre y su tío. Fue objeto de un sinfín de burlas durante sus primeros años como actor de teatro en Nueva York, y sus compañeros de drama lo instaron a cambiarlo.

Con su obstinación habitual, se negó, y finalmente superó los chistes con una serie de actuaciones poderosas que lo llevaron a ser considerado, junto con Marlon Brando, Paul Newman y James Dean, como actores de una generación de posguerra que aportaron realismo tenso a su oficio. También fue un activista político que se unió a James Baldwin, Harry Belafonte y otros líderes de derechos civiles y culturales en la lucha a favor de los negros en 1963 contra el entonces Fiscal General Robert F. Kennedy.

Torn hizo su debut en el cine en 1956 en una adaptación de "Baby Doll" de Tennessee Williams, y en pocos años fue un respetado actor de cine y televisión, trabajando en ocasiones con su segunda esposa, Geraldine Page. En el Actors Studio, llamó la atención de Elia Kazan, quien lo contrató como suplente de Alex Nicol, y luego interpretó a Brick Pollitt en el clásico de Tennessee Williams, "El gato sobre el tejado de zinc".

Posteriormente, en una producción para televisión de se le dijo que cambiara su nombre o perdería el papel. Él amenazó con regresar a su Texas natal, pero finalmente aceptó ser acreditado como Eric Torn.

En la televisión interpretó a figuras como Richard Nixon, Lyndon B. Johnson y Walt Whitman. Su carrera pasó por un periodo de sequía en la década de 1970, y lo achacó a los rumores que había en Hollywood de que era difícil trabajar con él, una reputación que se confirmó cuando la tensión en el set de "Easy Rider" lo llevó a ser reemplazado por Jack Nicholson en 1969 y se perdió uno de los que podría haber sido uno de sus mayores éxitos. "No diría que estaba en la lista negra", dijo a The Associated Press en 1984, "pero se corrió la voz de que era difícil y poco fiable. ¡Poco fiable! En todos mis años en el teatro nunca me he perdido una actuación".

Se las arregló para seguir trabajando en pequeños proyectos en teatro, películas y TV, y regresó a la al cine en 1983 con "Cross Creek", en la que interpretó a Marsh Turner. El papel lo llevó a su única nominación al Oscar, al mejor actor de reparto. Entre sus otras películas, "City Heat" y "Men in Black", que le volvió a dar cierta visibilidad.

En 1994, el actor y director Dennis Hopper dijo en "The Tonight Show With Jay Leno" que Torn una vez sacó un cuchillo en un restaurante de Nueva York para quejarse por haber sido reemplazado en "Easy Rider". Demandó a Hopper por difamación y ganó un juicio de 475,000 dólares.

Permaneció activo en el cine y la televisión en los últimos años, incluido un papel en "30 Rock" y aportó su voz en la película animada de 2007 "Bee Movie". Fue detenido un par de veces por conducir ebrio, incluido uno en diciembre de 2008 cerca de su casa en Salisbury, Connecticut, que lo llevó a ser asignado a un programa de educación sobre el alcohol.

Nacido en Temple, Texas, Torn estudió agricultura en Texas A&M y actuó en la Universidad de Texas. Después de servir como policía militar durante la Guerra de Corea, hizo autostop a Hollywood. Aterrizando solo pequeños papeles en películas y dramas televisivos, y ganándose la vida como cocinero, decidió mudarse a Nueva York y recibir más formación como actor.

Torn y su primera esposa, la actriz Ann Wedgeworth, tuvieron una hija, Danae, antes de divorciarse. En 1963 se casó con Page, con quien coprotagonizó la producción en gira y la versión cinematográfica de "Sweet Bird of Youth". Tuvieron tres hijos, una hija, Angélica, y los gemelos Jon y Tony, y aparecieron juntos en producciones hasta su muerte en 1987. Torn también tuvo dos hijos, Katie y Claire, con la actriz Amy Wright.