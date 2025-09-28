El Museo Británico celebra su primer baile benéfico inspirado en el glamour de la Met Gala estadounidense

El British Museum ha anunciado la organización de su primer baile benéfico inaugural en Londres, un evento privado y exclusivo por invitación. La cita busca celebrar el estatus cultural de la capital británica mientras recauda fondos cruciales para las asociaciones internacionales del museo.

El formato del evento ha sido comparado con la Met Gala de Nueva York, célebre por su exclusividad y sus elevados costes de entrada. Según Helen Brocklebank, directora ejecutiva de Walpole (la asociación británica que agrupa a las principales marcas de lujo del país) la ambición es crear una celebración con proyección internacional pero marcada por un sello distintivamente británico. La gala pretende convertirse en una cita anual que, además de recaudar fondos, posicione al museo en el calendario social londinense.

La convocatoria coincide con un momento significativo para la institución. El museo prepara la exhibición del Tapiz de Bayeux, que regresará a Inglaterra por primera vez en más de nueve siglos. Además, mantiene proyectos activos en el ámbito internacional, como la excavación arqueológica en Benin City (Nigeria) en colaboración con el Museo de Arte Oeste Africano, una de sus asociaciones más destacadas en el campo de la investigación patrimonial.

El financiamiento del British Museum proviene en parte del Departamento de Cultura, Medios y Deporte del Reino Unido, pero se completa con aportaciones privadas. Recientemente, renovó su acuerdo con BP (British Petroleum), que aportará 50 millones de libras destinados a la modernización de la sede de Bloomsbury. La gala refuerza esta estrategia de diversificación, buscando nuevas vías de financiación a través de mecenas y donantes internacionales.

Aunque aún no se han revelado detalles sobre presupuesto, invitados o formato exacto, el museo adelantó que los fondos recaudados se destinarán a programas de investigación, conservación y cooperación internacional. Con esta iniciativa, el British Museum no solo busca innovar en sus métodos de financiación, sino también reafirmar su papel como uno de los principales centros culturales del mundo.