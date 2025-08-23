Polémica en Francia por la decisión de Macron de prestar a Reino Unido un tapiz histórico bordado hace 1.000 años

El célebre tapiz de Bayeux, obra bordada del siglo XI que narra la conquista de Inglaterra por Guillermo el Conquistador, está en el centro de la controversia en Francia. El anuncio de Emmanuel Macron, el pasado 8 de julio, de prestar la pieza al British Museum entre septiembre de 2026 y junio de 2027 ha reavivado las dudas sobre su fragilidad y las consecuencias que podría tener su traslado.

Philippe Bélaval, representante del jefe del Estado, aseguró ayer que “no es intransportable”. Según explicó, existe un estudio “extremadamente preciso” elaborado a principios de 2025 que recoge recomendaciones sobre su manipulación y transporte. Aunque no reveló los autores ni el contenido completo del mismo, insistió en que en ningún momento se afirma que la obra no pueda moverse. La hipótesis principal sería la de un traslado por carretera en camión.

El desafío de trasladar una obra de 70 metros

Sin embargo, no todos los expertos comparten esta postura. Un informe de tres restauradoras presentado en 2022 —que permanece confidencial a petición del Estado francés— y las declaraciones de Cécile Binet, consejera de museos de la dirección regional de servicios culturales del Estado Normandía, advertían que la pieza es “demasiado frágil para ser desplazada a gran distancia” y que cualquier manipulación adicional constituye un riesgo para su conservación.

El debate se ha trasladado también a la opinión pública. Una petición en línea publicada el 13 de julio en Change.org y dirigida a Emmanuel Macron ha superado ya las 52.000 firmas. En ella, los organizadores piden cancelar el préstamo, calificándolo de “verdadero crimen patrimonial” y subrayan la necesidad de proteger un objeto único cuya manipulación resulta extremadamente delicada. El propio conservador del museo de Bayeux, Philippe Verney, reconoció que la principal dificultad técnica radica en pasar de un plano vertical a uno horizontal debido a sus enormes dimensiones —70 metros de longitud—.