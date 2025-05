MET Gala 2025: así fue la alfombra roja, invitados, mejores y peores looks

Como cada primer lunes de mayo, el Museo Metropolitano de Nueva York se convierte en el epicentro mundial de la moda. La MET Gala 2025 celebra este año Superfine: Tailoring Black Style, una exposición que rinde homenaje al dandismo negro y a la importancia del estilo como herramienta de identidad, resistencia y expresión cultural. La muestra profundiza en la historia del dandismo desde sus orígenes en el siglo XVIII hasta su papel actual en la moda masculina contemporánea.

Sigue aquí los mejores momentos en vivo de la llegada de las celebridades a la alfombra roja de la MET Gala 2024. En esta edición, los coanfitriones de la noche serán figuras tan relevantes como A$AP Rocky, Pharrell Williams, Lewis Hamilton y Colman Domingo quienes acompañan a Anna Wintour y a LeBron James como presidente de honor. Con el dress codeTailored for you, los invitados interpretarán el tema a través de looks personalizados que prometen no dejar indiferente a nadie. Como siempre, la alfombra roja será el primer gran momento antes de la cena y las actuaciones que marcan la noche más esperada de la moda.

Sigue la última hora de la MET Gala 2025