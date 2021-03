La droga a la que se enganchan los jugadores de la Premier: somníferos mezclados con alcohol

La Premier League se estaría llenando de jugadores enganchados a los somníferos, según desveló en un reportaje el diario The Sun, que sostiene que decenas de futbolistas “arriesgan su vida y su carrera” al mezclar los somníferos con alcohol. The Sun asegura que el consumo de Zoplicona y Zolpidem está creciendo a un ritmo muy preocupante entre los futbolistas. Estas pastillas no figuran en la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje.

The Sun publicó que una de las estrellas de la selección inglesa ha estado consumiendo Zoplicona acompañado de champán y vodka. Este domingo el diario británico desveló que otros dos jugadores de la selección habrían recurrido al mercado negro para conseguir mayores cantidades de este medicamento.

La pareja de uno de esos futbolistas regresó a casa después de una noche de fiesta y encontró al jugador inconsciente en el sofá y a sus hijos histéricos tratando de despertarle. Una fuente cercana a la estrella declaró: “Le están destrozando, y a los que le rodean”.

Sporting Chance, la organización benéfica creada por el exjugador de la selección inglesa y del Arsenal Tony Adams, aseguró que se habían puesto en contacto con ellos “muchos, muchos más jugadores” en busca de ayuda. La organización benéfica advirtió que esto es sólo la punta del iceberg. El director ejecutivo, Colin Bland, dijo: “Hemos visto un notable aumento de este comportamiento durante la pandemia. Hay ayuda, por parte de nosotros, de la Premier League y de sus clubes, pero ha sido más difícil hacer llegar el mensaje debido al confinamiento. Se ha creado una tormenta perfecta”.

The Sun sostiene que era habitual que los clubes repartieran las pastillas entre los jugadores, en pequeñas dosis recomendadas por los médicos, para ayudarles a conciliar el sueño después de los partidos. A partir de ahí, muchos futbolistas se habrían enganchado a los somníferos, hasta el punto de que algunos recurrirían al mercado negro para conseguir las pastillas y las distribuían entre sus compañeros de vestuario.

A uno de esos internacionales con Inglaterra citados por The Sun, el médico le recetó inicialmente pequeñas dosis de Zolpidem. Sin embargo, comenzó a mezclarlo con alcohol para drogarse y ahora es dependiente. “Ha estado tomándolas todos los días durante el último año. Se ha convertido en parte de su rutina. Las tomaba antes de acostarse, pero pronto pasó a hacerlo en cualquier momento y lugar. Le están destruyendo a él y a los que le rodean. No tienen en cuenta las repercusiones. Se creen invencibles”, aseguró a The Sun una persona del entorno del jugador.

Esta fuente aseguró a The Sun que el futbolista habría confiado su problema a los directivos de su club, quienes le están prestando todo su apoyo y le han recomendado que “acuda a terapia para tratar el problema”.

“Ha cundido el pánico sobre lo que podría salir a la luz. Todo el mundo es consciente de que el jugador ha luchado recientemente contra una adicción a la Zopiclona. Es de dominio público en toda la Premier League. Pero no es, ni mucho menos, el único jugador que tiene problemas. Las han engullido como si fueran caramelos. Es un problema enorme”, declaró esa misma fuente a The Sun.