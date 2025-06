De la Fuente no se calla con los jugadores españoles que llevan banderas independentistas

La polémica de las banderas independentistas llega al corazón de la Selección. Tanto es así, que hasta el entrenador del combinado nacional, Luis De la Fuente, ha dado su opinión sobre un asunto que tiene a la afición muy dividida.

Por un lado, hay quienes piensan que un jugador que ondea una bandera independentista de alguna región de nuestro país no debe vestir los colores de la Selección. Por otro, muchos dicen que una cosa no está reñida con la otra.

¿Y el seleccionador? Pues dejó su opinión anoche en 'El Partidazo de COPE', pero tampoco fue especialmente tajante: "Yo en ese tema no entro. Lo único que quiero es gente comprometida, implicada y con sentido de pertenencia", afirmó un De la Fuente que, por otra parte, dejó claro que "nunca" cuestionará las motivaciones ideológicas de los jugadores: "Ni lo cuestionaré. Yo me ocupo de tomar decisiones deportivas, que es lo que a mí me dará la continuidad", comentó el preparador riojano.

Uno de los casos más recientes es el de Iñigo Martínez, que portó la bandera independentisa catalana en la celebración de la Liga con el Barça, hace ahora más o menos un mes. Algo de lo que De la Fuente, una vez más, pasa de larggo: "Yo, si el futbolista está implicado y juega bien...", dejó caer.