Alarma en el Real Madrid: el inesperado lesionado que se une a Kroos

Temía el Real Madrid que los viajes por las selecciones mermasen su plantilla por las posibles lesiones y esos temores empiezan a hacerse realidad, aunque también con futbolistas que ni siquiera han viajado. El primero en caer, sin ni siquiera jugar ha sido el alemán Toni Kroos, que con unas molestias en el aductor se ha vuelto a Madrid para recuperarse bien y estar disponible para el choque del Liverpool, el 6 de abril, que es el que marca la agenda blanca.

El Madrid vuelve el fin de semana anterior en LaLiga contra el Eibar en Valdebebas, después le espera el Liverpool, el siguiente duelo es el Barcelona y el miércoles inmediato viaja a Inglaterra para la vuelta. La vida en tres encuentros decisivos y no puede permitirse perder jugadores fundamentales. Kroos es uno de ellos, pero parece que el alemán va a estar para el primer encuentro. No se imagina Zidane un once sin él, no se entiende el actual Real Madrid sin el mando de Kroos desde el centro del campo.

No es tan importante Fede Valverde, pero su baja también hace daño. Según adelantaba Marca el centrocampista uruguayo no ha tenido que ir con su selección para lesionarse. Sufre un unas molestias musculares que pone muy en peligro su participación en el encuentro de cuartos de la Champions. Sin él, el Madrid pierde quizá el jugador que físicamente más puede oponerse al dinamismo del equipo de Klopp. Valverde había vuelto de una lesión hace poco, se sentía bien, animado y cada vez tenía más minutos para dar descanso al histórico trío de centrocampistas.

Zidane sabe que necesita darles descanso y más si, como sucede en el caso de Kroos, van a llegar muy justos tras sus problemas musculares. El problema es que sin Valverde el entrenador se queda sin su jugador preferido para acompañar o para sustituir a uno de los tres. Ahora, el francés puede que tenga que revisar sus planes para alguno de los partidos importantes. Puede echar mano de Isco, al que también ha ido dando minutos, aunque sus prestaciones no han sido las mejores. O incluso, como ya ha probado alguna vez, poner a Marcelo de centrocampista, que no le fue mal. Pero ahora el brasileño, un jugador fundamental para las Champions que ganó el Real Madrid hace tan poco, no parece el futbolista más fiable en este Real Madrid que se juega todo en cuanto vuelva la competición tras los partidos de la selecciones.