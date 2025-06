GP Países Bajos 2025 de MotoGP, carrera al sprint y clasificación hoy: horario y dónde ver online TV

El circuito TT Assen, conocido como la Catedral del motociclismo, recibe este fin de semana la undécima cita del Mundial de MotoGP 2025. Marc Márquez, líder destacado del campeonato con la Ducati Desmosedici GP25, encara la cita neerlandesa con confianza, pero también con cautela. “Vengo a defender, pero sin descartar nada”, ha asegurado el octocampeón, consciente de que la lucha por el título está más viva que nunca... y en casa.

Porque su principal rival es su propio hermano, Álex Márquez, que ha sido su sombra durante toda la temporada. Álex ha sumado podios constantemente y ha ganado los sprints en los que Marc no ha podido imponerse. "Es el rival más duro que he tenido porque no falla nunca", ha reconocido Marc.

Horarios completos del GP de Países Bajos (Assen) 2025

🗓 Viernes 27 de junio

MotoE – FP1: 08:30

Moto3 – FP1: 09:00

Moto2 – FP1: 09:50

MotoGP – FP1: 10:45

MotoE – FP2: 12:35

Moto3 – Practice: 13:15

Moto2 – Practice: 14:05

MotoGP – Practice: 15:00

MotoE – Q1: 17:00

MotoE – Q2: 17:20

Motorcycling TT Assen - Practice sessions VINCENT JANNINK Agencia EFE

🗓 Sábado 28 de junio

Moto3 – FP2: 08:40

Moto2 – FP2: 09:25

MotoGP – FP2: 10:10

MotoGP – Q1: 10:50

MotoGP – Q2: 11:15

MotoE – Carrera 1 (7 vueltas): 12:15

Moto3 – Q1: 12:50

Moto3 – Q2: 13:15

Moto2 – Q1: 13:45

Moto2 – Q2: 14:10

MotoGP – Sprint (13 vueltas): 15:00

MotoE – Carrera 2 (7 vueltas): 16:10

🗓 Domingo 29 de junio

MotoGP – Warm Up: 09:40

Moto3 – Carrera (20 vueltas): 11:00

Moto2 – Carrera (22 vueltas): 12:15

MotoGP – Carrera (26 vueltas): 14:00

¿Dónde ver online TV el GP de Países Bajos 2025: libres 3, clasificación y carrera al sprint?

El GP de Assen se podrá ver en España en directo a través de DAZN, plataforma que ofrece cobertura completa de MotoGP. También estará disponible para los abonados de Movistar+, que incluye el paquete de MotoGP en su oferta de motor.

La cobertura incluye entrenamientos, clasificación, sprint y carreras de todas las categorías desde La Razón, que contará con una previa y narración de todo lo que suceda en Assen este fin de semana.

Un escenario clave antes del parón veraniego

La cita en Assen es la última antes del breve paréntesis de verano, y se presenta como un punto de inflexión en la lucha por el campeonato. Si Marc Márquez consigue ampliar su ventaja, llegará a la segunda mitad de temporada con una posición privilegiada. Pero Álex Márquez, sólido, constante y cada vez más competitivo, está decidido a no ponérselo fácil.

Todo está preparado para otro fin de semana inolvidable en MotoGP. Y como casi siempre en 2025, todo gira en torno a los Márquez.