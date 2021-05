Azpilicueta hace historia como capitán del Chelsea

Fútbol

La sonrisa de César Azpilicueta era enorme después de levantar la copa de campeón de Europa. Es el primer español que lo hace como capitán de un equipo extranjero. Un simple gesto, ese de levantar la copa., que completa un año excepcional para él.

Después de no contar demasiado para Lampard, se ha hecho imprescindible para Tuchel, dentro y fuera del campo y, además, ha recibido la llamada de Luis Enrique para disputar la Eurocopa con España después de casi tres años sin vestir la Roja.

“Es difícil explicar lo que hemos vivido. Terminar la temporada de esta manera es increíble. Llevo varios años en el Chelsea y nunca había podido dar este paso pero ahora sí. Por supuesto que es una noche muy bonita”, decía después del partido ante las cámaras de Movistar.

“Es lo máximo que se puede ganar a nivel de clubes y para mí es un orgullo ser el capitán de este equipo. Me ha tocado el lado bueno, levantar la copa, pero esto es un trabajo de todos. Nuestra preparación ha sido increíble desde el primer al último partido”, añadió.

Azpilicueta lleva nueve años en el Chelsea, llegó justo después de que el equipo ganara su primera Liga de Campeones y ahora ha conseguido el objetivo que perseguía desde entonces. Con el Chelsea ha ganado ya una Liga de Campeones, dos veces la Liga Europa, dos Premiers, una Copa y una Copa de la Liga.

“La clave es la energía del grupo, la fuerza, el trabajo colectivo... Hoy el trabajo de los atacantes ha sido increíble. Estoy orgulloso del equipo y nos toca celebrar. Nadie contaba con nosotros y aquí estamos. En enero, ante el Atlético, se podía pensar que era nuestro último paso, pero fuimos poco a poco y hemos creído en nosotros mismos”, aseguró el defensa español.

“Ahora, a tope con la selección, es algo de lo que también me siento orgulloso. Siento muchísima alegría porque representar a España es lo máximo”, dice. “Llevaba dos años y medio animando al equipo desde la tele pero ahora tengo esa oportunidad y quiero ir a por todas. Tengo esa espinita con la selección, quizá cuando he jugado no he tenido mi mejor nivel y tengo esa espinita clavada”, reconoce. La Eurocopa es su oportunidad.