Elena Álvarez: «Tenemos altas expectativas, podemos hacer muy buen papel en el mundial»

Todo está listo para la vuelta del Mundial Femenino de Hockey Hielo: las chicas en la pista y los equipos concentrados en un campeonato que, después de dos años, vuelve a celebrarse con ilusión y ganas de hacerse con el oro. Elena Álvarez, capitana de la Selección Española de Hockey Hielo lo tiene claro: lo importante es disfrutar. Ahora solo queda esperar al domingo y viajar hasta Jaca (Huesca) donde, del 3 al 8 de abril, se celebrará la gran competición. Un evento del que Iberdrola es main sponsor.

Comienza el mundial, ¿preparadas para darlo todo?

Tenemos muchas ganas de competir. Llevamos posponiéndolo dos años por la pandemia y venimos con tantas ganas que ni nos lo creemos. Hasta que no empiece, parece una concentración, pero estamos muy emocionadas.

Podría decirse que es un deporte que no se juega con un fin econónico, ¿qué tiene que engancha?

Para nosotras es un hobby porque no podemos vivir de esto. Tenemos nuestros trabajo y estudios, y nos engancha que llevamos haciéndolo desde siempre. Es algo diferente que podemos compaginar con nuestra vida diaria, y tener las dos partes: estar en una selección nacional, pero seguir teniendo tu vida es muy bueno para nosotras como deportistas, porque sino mucha gente se exigiría mucho más y lo dejaría antes.

¿Se podrá vivir en España del hockey hielo en un futuro?

Estamos avanzando a pasos agigantados, cuando empecé a jugar no había mujeres ni liga femenina. Al principio hacíamos amistosos, pero no había equipo nacional, y ahora tenemos una selección muy competitiva con posibilidades de ganar nuestro segundo mundial, con chicas muy jóvenes que vienen de cantera. Ojalá algún día pudiéramos profesionalizar el hockey hielo en España.

Como capitana de la selección, ¿cuál ha sido el mayor reto?

Seguir unidas en estos dos años. Han sido años complicados en los que podíamos haber dejado el deporte, pero hemos esperado el momento de retomarlo. Ha habido cambios, pero juntas hemos hecho lo posible para llegar al mundial preparadas.

¿Cuál es su secreto para motivar al equipo?

Soy la capitana, pero hay jugadoras con roles muy importantes, por lo que no se centra en lo que yo digo, sino que todas tienen su voz y proponen incluso cosas que a mi no se me ocurrirían. Siempre les digo que estamos para disfrutar y ante cualquier frustración tenemos que confiar en el resto de compañeras y en nosotras mismas. Es importante que nos apoyemos entre nosotras para no sentirnos solas.

Es un deporte poco mediático, ¿echa en falta esa visibilidad?

Desde que Iberdrola entró a patrocinarnos hemos tenido mucho más reconocimiento: se habla más de nosotras y la gente nos sigue más, pero sigue sin ser un deporte conocido, es minoritario y femenino. Los medios cada vez están más involucrados, pero en ellos radica que se conozca más, ya que cuanto más se hable, más se van a animar a practicarlo y a verlo. Echamos en falta que se nos de más visibilidad.

Hablemos de las diferencias entre la liga masculina y la femenina, ¿dónde se nota más?

Siempre me he sentido super arropada por el club, y ahora no hay ninguna. Hace unos años había diferencias de cobros por mundiales, pero una vez estuvimos en las mismas divisiones, empezamos a tener las mismas condiciones que los chicos. Además, aunque el deporte masculino mueve mucha más afición, con nosotras invierten muchísimo.

¿Qué esperan del mundial?

Tenemos altas expectativas, podemos hacer muy buen papel en el mundial. Nuestros principales rivales son Letonia y Gran Bretaña, que son nuestros dos primeros partidos, sin menospreciar a Mexico y China Taipéi, pero son equipos contra los que hemos jugado y ganado. Creo que tenemos que empezar con un nivel muy alto para dar también la sorpresa, porque la sensación que tenemos con algunos equipos, creyendo que no son difíciles, ellos pueden tenerlo con nosotras y podemos aprovecharlo para dar la sorpresa contra ellos.