Alcaraz se estrella ante Rublev

Ya lo advirtió Juan Carlos Ferrero. "Siempre pensamos en ir a ganar los torneos, pero aquí nos costaba pensar por la lesión y las semanas parado", aseguró el entrenador de Alcaraz a Movistar + antes de medirse con Rublev. El ruso fue superior a Carlitos y se impuso por 4-6, 6-3 y 6-2 en dos horas. Ahora le espera el ganador del Fritz-Cerúndolo. El murciano se despide de un torneo al que llegaba rodeado de incógnitas, pero donde había ido creciendo con el paso de los partidos.

Una de las muchas virtudes de Alcaraz en la pista y que ha ido evolucionando con el paso del tiempo es aprender a ser paciente, a construir los puntos y no tener la necesidad de buscar un "highlight" tras otro. Rublev es la antítesis de Carlitos en ese sentido. El ruso se revuelve contra los intercambios largos. Prefiere puntos cortos, juego plano y cero paciencia. Rublev es un jugador capaz de resolver uno de sus servicios en menos de minuto y medio, pero a veces, no en este partido, peca de precipitación. Alcaraz fue capaz de salvar la primera situación comprometida del primer set en el segundo juego. Fue la única oportunidad de "break" de Rublev. A partir de ahí no hizo más que crecer con un tenis muy sólido que nace del partido ante Struff. Carlitos necesitaba una victoria como la que vivió ante el alemán. Trabajada, sufrida, muy, muy currada. Cerró dos de los juegos con su saque con un par de dejadas deliciosas, de esos golpes que sólo nacen desde una confianza máxima. Y la prueba de la solidez es que en el primer parcial sólo cometió un par de errores no forzados por los siete del ruso. Pero la mecha a Alcaraz no le duró mucho más.

La regularidad y consistencia que mostró Alcaraz en el primer set desapareció y no hubo ni rastro en el segundo. Rublev volvió a tener oportunidad de ruptura en el segundo juego y esta vez sí que lo aprovechó aunque fuera en la quinta bola de break. Y es que uno de los apartados del juego en que el ruso más ha progresado ha sido en el resto. Empezó a devolver bolas muy cerca de la línea y con el mismo tenis que antes dejó de cometer errores. Un plan de partido único y menos errores. Una fórmula simple, pero que le dio resultado. Y eso que no aprovechó un 0-40 para ponerse 5-1 y que al Rublev de hace años le podía haber costado el partido. El actual es un jugador más maduro que fue capaz de prolongar el partido porque el juego de Carlitos se convirtió en una montaña rusa.

En el palco de la familia de Alcaraz, habitualmente sonrientes, los gestos eran de preocupación. Rublev abrió el tercer parcial con un break y cuando Carlitos trató de reengancharse fue capaz de salvar dos bolas de ruptura con una solidez desconocida en las últimas semanas. Y no se quedó ahí. En el quinto juego sumó otro break y Alcaraz soltó un "no puedo" hacia su palco. No dio para más. Rublev, que llegaba a Madrid después de una colección de derrotas en primeras rondas, ya está en semifinales en la Caja Mágica.

Semifinales femeninas

El primer partido de la jornada ha sido un cuarto de final femenino en el que la kazaja Elena Rybakina, cuarta favorita, se ha impuesto a su compatriota Yulia Putintseva por 4-6, 7-6 (7/4) y 7-5 en dos horas y 48 minutos. Putintseva no pudo aprovechar dos bolas de partido. Rybakina se enfrentará en semifinales a la ganadora del choque entre la vigente campeona, la bielorrusa Aryna Sabalenka, y la rusa Mirra Andreeva. La primera semifinal medirá a Swiatek, la número uno, con Madison Keys.