Alcaraz resuelve un drama ante Struff

Alcaraz, el defensor del título, ya está en cuartos. Sin brillantez, lejos de los fuegos de artificio de otros capítulos, Carlitos se impuso a Struff por 6-3, 6-7 (5/7) y 7-6 (7/4) en dos horas y 53 minutos en un partido trabado y en el que el alemán planteó una resistencia notable por unas vías diferentes a las esperadas. Alcaraz sólo vivió cómodo en el primer set y en algún tramo del tercero. En el nudo del partido fue capaz de sufrir, digerir a un jugador incómodo y saber esperar su momento. Ahora llega Andrey Rublev. El ruso no encontró oposición en el neerlandés Tallon Griekspoor y se impuso por 6-2 y 6-4. Sólo hay un precedente entre ambos y fue en el pasado Torneo de Maestros. Se impuso el murciano por 7-5 y 6-2.

En medio del ajetreo del torneo, Alcaraz se tomó el lunes libre. "Lo hicimos sobre todo por el tema del brazo", comenta Juan Carlos Ferrero. "Tiene cero dolor, pero es un tema que tenemos que cuidar todos los días", asegura su entrenador. Y Carlitos compareció en la Manolo Santana con hambre de tenis. Enfrente estaba su rival en la final del año pasado. Struff se plantaba en Madrid después de haber sido campeón en Múnich y con una racha de siete partidos seguidos ganados. Por eso empezó tan atrevido. Incluso demasiado. Carlitos se encontró con un rival que planteó más dificultades al resto que con sus saques por encima de los 210 kilómetros por hora. El atrevimiento de Struff amenazó en el tercer juego cuando llegó a disponer de tres bolas de break. No las aprovechó y el tenis del murciano fue mucho más fiable. Alcaraz aceptó el reto de los intercambios breves y de la búsqueda de golpes ganadores. Y salió triunfante. A Struff le traicionó su saque (apenas superó el 50 por ciento de primeros) y cometió once errores no forzados, una cantidad excesiva con Carlitos enfrente.

El de El Palmar sumó otro break para arrancar el segundo parcial, lo ratificó, pero ahí llegó la reacción del alemán que encadenó tres juegos seguidos para reengancharse. Las bolas que antes se le iban y los saques a 220 kilómetros por hora que se marchaban ahora iban dentro. El alemán seguía pegando durísimo y como redujo el cupo de errores el duelo se equilibró. Carlitos estaba como contenido. La derecha, el dichoso antebrazo, no funcionaba como debía y eso le impedía mandar. Con todo fue capaz de resistir la mejor versión del alemán y llegar vivo al desempate. Pero en el "tie-break" pagó la irregularidad y la falta de "feeling" que tenía con su tenis. Conectó un par de derechas, pero las sensaciones no eran las habituales de los días grandes.

Por eso Carlitos comenzó a reclamar la participación del público. Cuando resolvía su servicio y en el cuarto juego cuando tuvo dos oportunidades de break y aprovechó la segunda. La celebración, con grito y brazos arriba, era reveladora de las dificultades que estaba atravesando. Ese pequeño impulso fue decisivo para que el alemán empezara a tambalearse superadas las dos horas de partido. La frecuencia y la efectividad de las derechas crecieron y fue la forma de que Struff titubease. Pero el alemán lo hizo lo justo porque fue capaz de salvar cuatro bolas de partido en el noveno juego. El duelo se convirtió en una cuestión de supervivencia y de llegar vivos lo más lejos posible. Y eso fue en el desempate donde Carlos no dudó pese a adelantarse por 3-0 y que Struff amenazara con la remontada. A la quinta oportunidad, Carlitos no falló y se metió en cuartos.

Cerúndolo, Fritz y Medvedev, en cuartos

El estadounidense Taylor Fritz superó al polaco Hubert Hurkacz por 7-6 (7/2) y 6-4 gracias a su servicio. Es la primera vez que Fritz, finalista en Múnich la semana pasada, se cuela entre los ocho mejores en Madrid. El ruso Daniil Medvedev rompió su techo en la capital al alcanzar por primera vez los cuartos después de superar al kazajo Alexander Bublik, por 7-6 (7/3) y 6-4. El siguiente rival del ruso será el ganador del Nadal-Lehecka. La sorpresa de la jornada fue culpa del argentino Francisco Cerúndolo que se impuso a Alexander Zverev por 6-3 y 6-4.