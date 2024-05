La confesión de Pedro de la Rosa sobre Fernando Alonso: “A veces vamos juntos al karting, pero no es diversión para él”

La relación entre Pedro de la Rosa y Fernando Alonso es una de las claves que explican el éxito que tuvo Aston Martin en su día. Ambos se convirtieron en compañeros de equipo cuando el asturiano fichó por McLaren-Mercedes en 2007. "La gente me pregunta cuál es la diferencia entre el Fernando de 2024 y el piloto de 2007 que conocí en McLaren, y no es nada. No hay absolutamente ninguna diferencia", afirma De la Rosa.

"Lo único que agregaría es que se ha convertido en un gran líder en el sentido de que ahora sabe cómo expresar muy bien sus sentimientos, lo que no hizo en 2007, principalmente porque su inglés no era tan bueno. Ahora, cada mensaje que envía, cada vez que habla con los ingenieros por el intercomunicador, siempre está predicando con el ejemplo, siempre enviando el mensaje correcto a todos los departamentos", alega el embajador de Aston Martin.

"Cuando hablamos por el intercomunicador en un fin de semana de carreras, no son sólo los 20 ingenieros [del circuito], hay 100 más en la fábrica. Y creo que ha aprendido a motivar a todas esas personas, que son tan importantes para ganar como las que están [en el circuito]", aseguró Pedro.

El embajador de Aston Martin también explicó algunos aspectos que le llamaron mucho la atención de Alonso. "Me ha impresionado mucho su mejora con el inglés. No tiene un buen acento, probablemente como yo, tenemos un acento terrible, pero siempre dice las palabras correctas. Su cerebro es muy rápido. Básicamente, es su pasión. Es sólo su deseo de ganar, de no rendirse nunca, de seguir aprendiendo siempre. Lo cual, a su edad, con lo que ya ha ganado, es como una clase magistral", insiste.

"Lo duro que trabaja, durante los fines de semana, fuera de los fines de semana, lo duro que se esfuerza y cómo vive el automovilismo es lo que realmente me encanta de Fernando", dice Pedro.

Sin duda, una de las anécdotas que más viral se hizo fue cuando fueron juntos al karting. "A veces vamos juntos al karting. A veces hacemos la carrera de 24 horas de Dubai, ya sabes, por diversión, pero en realidad no es diversión para él", aseguró.

"Cómo se prepara, cómo lidera el equipo, cómo está en las reuniones de estrategia, y es una carrera de 24 horas. A veces le digo: “Hombre, venimos aquí por diversión”. Y él dice: “Es por diversión, pero todavía tenemos que prepararnos bien”. Estas son las cosas que admiro de él", zanjó.