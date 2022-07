Eric ‘Diablo ’Murillo: “KPI es un equipo ganador, en VALORANT no tiene que ser menos y si estamos en la VRL es para ganarla”

Dice el dicho que los clásicos nunca mueren y en los esports pasa también. Desde que empezaron a aparecer las primeras competiciones hay marcas, equipos y organizaciones que hemos visto cómo se han ido consolidando dentro del sector.

A los x6tence, Wizards y demás vemos como algunos han conseguido mantener su vida, fusionarse para sobrevivir o simplemente han servido de ejemplo para otros muchos.

Hoy toca hablar de KPI Gaming, el club que en buena parte se ha especializado en los shooters (por su recorrido histórico) y ha dejado una temporada muy bonita para recuerdo de su afición.

El ascenso a la VRL Spain: Rising es uno de los hitos de una entidad que en CSGO ya enamoraba, así como también lo ha venido haciendo en Fortnite.

Eric ‘Diablo’ Murillo, director de KPI, ha analizado esta situación y cómo ha crecido el equipo desde su nacimiento: “Fue un inicio muy bonito. Empezamos a trabajar, Michel (CEO de KPI) y yo, como si nos conociéramos de hace 10 años, y en cuestión de 6 meses manejamos unas cifras de engagement, visualizaciones que nos hemos llegado a colocar TOP 5 de España a nivel de visibilidad”.

La gran apuesta del club en la actualidad pasa por VALORANT. Tras el tropiezo en el primer stage en la Liga Radiante, Eric y el equipo se pusieron manos a la obra para revertir la situación. Con la absorción del roster de 19esports como piedra angular sobre la que pivotar el proyecto, los resultados han sido más que óptimos: “Miramos todas las opciones posibles, decidimos seguir en España uniendo a B1SK e insider a los jugadores españoles de 19esports y ese fue el plan a seguir y aquí está el resultado”.

Respecto a la experiencia de este segundo stage, Eric no duda sobre el shooter de Riot: aún le queda mejorar. “Es el primer año que están haciendo cosas grandes. Todavía falta mucho hacer en España, como por ejemplo la forma en cómo hicieron los playoffs, el tema de que no pudiéramos estar en primera división porque no teníamos sección de League of Legends… al final todo es adaptarse y hemos podido subir desde segunda”.

Asimismo, el director sólo piensa en ganar: “KPI es un equipo ganador, VALORANT no tiene que ser menos, si estamos en la VRL es para ganar”.

Mirando al apartado de los creadores de contenido, Göes o Tanizen son sus buques insignia, aunque todavía están por reforzar más la parrilla con otra u otras grandes figuras: “Estamos trabajando en incorporar una figura del estilo y que lo puede cambiar todo. No quiero poner fechas, aunque están yendo bien las negociaciones y su llegada puede ser un pelotazo”.

Por otro lado, el único cargo de Eric no se cierra en KPI, también se ha encargado personalmente de que NoPixel ES pueda ver la luz en España gracias al esfuerzo del equipo y suyo para que el servidor de GTA roleplay pueda albergar nuevas historias y grandes momentos: “Llegó un momento en el que incluso pensamos en tirar la toalla, pero hubo ciertas conversaciones por en medio con NoPixel y en cuestión de unas horas estaba todo atado (a falta de detalles por confirmar) para el arranque del servidor en España” y añade: “Esto se monta desde la tranquilidad porque en caso de la seguridad, de si es estable o desde la administración, se encargan directamente ellos”.

Sin embargo, su faceta jugona y ser roleplayer no va a faltar en NoPixel. Pese a ser el padre de la versión española, su rol dentro de GTA como jefe de la policía va a estar presente.

Por último, no ha querido perder la oportunidad de mandar un mensaje a los fans de KPI, de si mismo como creador de contenido y de NoPixel: “Estamos muy contentos con el equipo, estad pendientes de las sorpresas que vamos a traer y el año que viene veréis muchas cosas porque KPI no decepciona y por parte de NoPixel, envidio a la gente que va a llegar de nuevas a conocer todo el server de cero”.