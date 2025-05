¿Cuánto cobraría Carlos Sainz como presidente de la FIA?

La leyenda del rally Carlos Sainz está considerando postularse para presidente de la FIA, el organismo rector del deporte del motor, en las elecciones del próximo mes de diciembre.

El bicampeón del mundo de 63 años no obstante no ha tomado una decisión definitiva. “Lo que sí quiero es ver realmente qué apoyos tengo y, si cuando llegue el momento considero que tengo los apoyos suficientes, decidiré si voy para adelante o no” afirmó a la cadena Cope.

Sainz -que también es cuatro veces ganador del Rally Dakar, en el que este año todavía competía- se enfrentaría al actual presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, cuyo mandato desde 2021 ha estado plagado de polémica. Ben Sulayem aún no ha declarado formalmente su intención de volver a presentarse aunque todo parece indicar que planea hacerlo. Ningún otro candidato potencial ha manifestado interés aún. Cabe recordar que un presidente de la FIA puede acumular un máximo de tres mandatos, es decir, una misma persona sólo puede estar en el cargo durante un máximo de 12 años,por lo que Ben Sulayem se presentará de nuevo a las elecciones de nuevo en 2025 y aún podrá hacerlo en 2029.

"Esta posibilidad ha estado en mi mente durante algún tiempo, no muy profundamente, pero ahora creo que podría ser el momento adecuado en mi carrera para dar el paso. Estoy seguro de que puedo hacer un buen trabajo y formar un excelente equipo para devolverle al deporte parte de lo que me ha dado. He acumulado mucha experiencia en este deporte a lo largo de los años y estoy seguro de que puedo aportar cosas nuevas e interesantes para fortalecer y desarrollar el deporte y el mundo del automóvil", asegura Sainz.

Fuentes de la F-1 afirman que es un candidato con potencial y que contaría con un amplio apoyo dentro del deporte.

No ve conflicto con su hijo piloto

Sainz también quiso dejar claro que no cree que haya ningún conflicto de intereses con el hecho de que su hijo Carlos sea un piloto activo de F1 con Williams.

"Tengo mi historial y la gente me conoce lo suficiente como para entender que esto no será un problema. Ya no es un niño, lleva una década en la F1 y ambos sabemos que si sigo adelante con este proyecto nuestra relación cambiará, por supuesto. La FIA es una entidad muy seria y no habrá ningún conflicto", sentenció.

¿Cuánto cobraría si fuese elegido presidente de La FIA?

Fundada en 1904, es mundialmente conocida por regular las competiciones de automovilismo más importantes del mundo, pero su ámbito de aplicación incluye todos los aspectos del automóvil, las carreteras, la movilidad, el medio ambiente o seguridad vial.

Actualmente hay 41 categorías que son dirigidas por la FIA, siete de las cuales se consideran campeonatos mundiales: F1, Fórmula E, Campeonato Mundial de Rallyes, Campeonato Mundial de Resistencia, Campeonato Mundial de Rallycross, Campeonato Mundial de Rally-Raid y Campeonato Mundial de Karting.

El Presidente de la FIA no tiene un salario porque el organismo rector es una organización sin ánimo de lucro, que genera ingresos a través de los derechos de inscripción y las superlicencias de los equipos que compiten en sus campeonatos, como es la F1 o la Fórmula E.