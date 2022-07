España aprende a reaccionar contra Italia (1-1)

La selección española va tomando cuerpo hacia la Eurocopa. Ayer disputó su último amistoso antes de empezar el campeonato el próximo viernes contra Finlandia. Todas apuntan al grupo de Vilda, recién renovado, como uno de los que puede llegar lejos en este campeonato e Italia ayer, fue una buena prueba. El equipo español supo reaccionar al tanto local de la mano de la capitana Alexia Putellas, que celebró con gol sus 100 encuentros como internacional. «Ha sido una prueba, con mucho calor, para ir cogiendo ritmo competitivo», dijo después la goleadora española. «Estoy muy feliz, es algo que nunca pensaba que iba a llegar, espero que sean muchas mas y acompañadas de títulos», ha añadido Putellas.

En su último ensayo en el estadio Teofilo Patini de Castel di Sangro, Jorge Vilda apostó por el once con el que previsiblemente saldrá el próximo viernes ante Finlandia en el estreno continental, con dos únicos cambios con respecto a la goleada ante Australia en el Nuevo Colombino (7-0).

Solo la entrada de Mapi León , ya sin coronavirus, por Ivana Andrés en el centro de la defensa y la Esther González en lugar de la descartada Amaiur Sarriegi en ataque modificaron un equipo que apretó desde el inicio.

Un disparo desviado de Aitana Bonmatí a los ocho minutos inauguró el festival de ocasiones del combinado ibérico, de nuevo guiadas por una ‘centenaria’ Alexia Putellas que estuvo a punto de sorprender antes del cuarto de hora con un remate que se marchó pegado al palo.

España, sin embargo, no era capaz de traducir su dominio ante las de Milena Bertolini, bien plantadas y que desbarataron una nueva oportunidad de Mariona Caldentey antes de que se cumpliese la primera media hora. Lucía García, autora de un doblete ante las ‘aussies’, y Esther probaron suerte con disparos lejanos pero no consiguieron deshacer el empate al descanso. «Es un rival muy competitivo, nosotras con posesion, no nos han dejado generar muchas ocasiones, aunque sí las hemos tenido», decía Vilda.

En la reanudación, tras un testarazo peligroso de Alexia, Italia sorprendió al lograr batir a Sandra Paños en su primer remate a puerta del partido; en un saque de esquina, Bergamaschi le ganó la partida a Esther para rematar sola en el segundo palo y superar a la portera del Barça. «Se pusieron por delante en un error a balón parado, que es algo que tenemos que corregir para la Eurocopa», aseguró Vilda

Desde marzo de 2020, ante Estados Unidos, España no marchaba por detrás en el marcador, pero supo reaccionar de la mano de la Balón de Oro: Alexia recogió un centro de Marta Cardona y, libre ya de marca, remató a placer para igualar la contienda. «Nos hemos rehecho, hemos ido por la victoria, con la posesión y ellas con peligros en las contras, que es algo que tenemos que mejorar también», ha continuado el entrenador. «El empate igual baja la euforia, Italia es un equipo de fase final, muy competitivo y lo que nos vamos a encontrar a partir de ahora no va a ser menos», dijo el técnico.