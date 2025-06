Un andaluz se sorprende por la fama que se tiene de Barcelona en España: "Están intentando menospreciarla"

Uno de los temas que están mas presentes en la sociedad, y por ende en las redes sociales, es la ciudad de Barcelona. Se trata de un destino al que muchos le tildan como el lugar más peligroso de España, mientras que otros aseguran que es todo lo contrario y que se puedevivir muy tranquilamenteallí.

Los factores que se tienen en cuenta y que han creado esa creencia negativa contra una de las mejores ciudades de España son, sobre todo, los índices de criminalidad, donde entran en juego los robos y los delitos; por su turismo masivo, que también suele ser reconocido como una ventaja pero que también favorece a ese pensamiento del aumento de los crímenes en las calles; los problemas de okupación y algunos casos de discriminación, ya sea por creencias políticas o por el uso del castellano y el propio catalán.

¿Es Barcelona realmente peligroso?

Los datos del Índice de Criminalidad de Numbeo sitúan a Barcelona en la parte más alta del ranking, un top que es organizado por la información aportada de usuarios no verificados y de una colaboración abierta que puede carecer de fiabilidad. En este sentido, las dudas invaden las mentes de todos ya que no se puede creer una información que no está contrastada del todo.

Por su parte, aquellas cifras que sí que son oficiales son las que publica el Ministerio del Interior. Toda Cataluña, sobre todo su capital, ha experimentado una serie de cambios durante los primeros meses de este 2025 que han mostrado una tendencia favorable hacia esa mejora de los índices de criminalidad. Se trata de la Comunidad Autónoma que más ha reducido sus delitos en comparación con otras regiones de España; ha mostrado una caída del 6%.

"Estoy confundido con Barcelona"

Pese a estas informaciones, aún siguen siendo varios los que no tienen un veredicto final sobre si esta ciudad es segura o no. Esto se ha visto en un vídeo publicado por un influencer en sus redes sociales, quien ha asegurado que ha hablado con muchas personas en la ciudad de Barcelona que le han ofrecido diversos puntos de vista.

Se trata de Pepe Jimenez, también conocido como @pepejimenzz en TikTok, un creador de contenido procedente de Andalucía, concretamente de Huelva, que sube vídeos sobre viajes, estilos de vida, alimentación saludable y motivaciones. En uno de sus últimos 'posts' ha asegurado que está "confundido con Barcelona" y que "no me entero ni de media" con toda la información que circula sobre la Ciudad Condal.

"Es una mentira que se están inventando los políticos"

Algo le hace gracia a Pepe, y es lo siguiente: "Cada vez que vengo a Barcelona, me gusta preguntarle a la gente de aquí si realmente es peligroso, porque ahora es algo muy popular, ¿No?". Las redes sociales arden con este tipo de contenido y se publican testimonios y opiniones de todas las clases, pero siempre poniendo como eje sobre aquello de lo que se opina a Barcelona.

Explica que "siempre que le pregunto a alguien que es catalán, que es de aquí, me dice que no". Asegura que los habitantes le echan la culpa a los políticos y que ellos son los responsables de que la ciudad no esté más concurrida. "Eso es una mentira que se están inventando los políticos para menospreciar a Barcelona y que la gente no venga y tal", revelan.

"Encima te pegan y te roban"

No obstante, cuando le pregunta a alguien que vive en Barcelona pero que no ha nacido allí, indica que su respuesta es totalmente es totalmente contraria. "Le acabo de preguntar al del Uber, que era de Alicante. Lleva viviendo aquí 20 años y me ha dicho que sí, que es muy peligrosa la zona del Raval y el centro, y encima te pegan y te roban".

Esta es la sorpresa que se lleva Pepe, dos testimonios totalmente contrarios. "Me sorprende mucho porque son como las dos diferencias", argumenta. El video concluye con el protagonista diciendo que es complicado que pueda opinar sobre este tema, ya que no vive allí y tampoco puede ser testigo de experiencias en primera persona.