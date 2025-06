Comparecencia de Pedro Sánchez, en directo hoy: última hora del informe de la UCO

Nicolás Redondo habla desde la tranquilidad de quien ve la política desde fuera, pero no por eso se muestra más ajeno a ella o menos preocupado. Recibe a LA RAZÓN después de analizar el informe de la UCO que señala al que fuera hasta el jueves mano derecha de Pedro Sánchez por presuntas mordidas en contratos de obras. Refleja un hartazgo, no solo por la corrupción que afecta a su partido, sino que detecta una crisis del sistema político. Cree que Pedro Sánchez debería convocar elecciones, pero no solo por la corrupción, sino por un «gobierno imposible». Pide un nuevo tiempo para revertir el daño a la Justicia y a las instituciones. Y pide poner fin a la política frentista. «Moderación, sentido común, sí. «No a Bildu o Rufián, pero lo contrario a Abascal», recomienda.

