Gruconsa reacciona tras romper relaciones la RFEF y le reclama una factura de 105.625 euros

La constructora Gruconsa, que según la Guardia Civil habría canalizado el reparto de "contrapartidas económicas" por adjudicaciones bajo sospecha de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) bajo la presidencia de Luis Rubiales, reclama a la Federación una deuda de 105.625 euros por un informe de deficiencias en la Ciudad Deportiva de Las Rozas realizado el pasado año y pendiente de pago. En una carta dirigida a la RFEF el pasado lunes, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, Francisco Oliva, CEO de la empresa y uno de los investigados en esta causa, muestra su "sorpresa" y "disconformidad" con la decisión de la Federación de rescindir cualquier relación comercial con ella y dejar sin efecto "cualquier encargo o mandato", lo que le comunicó por burofax el pasado 28 de marzo.

La empresa -que no está formalmente imputada como persona jurídica- sostiene que en la actualidad no mantiene "relación mercantil alguna con la RFEF, ni formalizada ni en vías de formalización", por lo que insiste en que no hay "nada que rescindir" entre la constructora y la Federación. Y recalca que desde marzo de 2019 solo ha mantenido con la RFEF "actuaciones concretas" por determinadas obras que ya se han terminado o "no se llegaron a formalizar", razón por la que afirma no entender el burofax remitido, que enmarca en la "estrategia de defensa" de la Federación.

Entre estos trabajos figuran los correspondientes a un informe de deficiencias en la Ciudad Deportiva de Las Rozas (Madrid) y a la colocación de 20 nuevas puertas en sus instalaciones, cuyo montaje está aún pendiente.

En cuanto al primero de los proyectos, explica que se requirió sus servicios ante el requerimiento del Ayuntamiento de Las Rozas, que exigía la adecuación de las instalaciones a la normativa vigente. El informe, asegura, se remitió a la RFEF en diciembre del pasado año y dos meses después, el 21 de marzo pasado, se cumplimentó el requerimiento del Ayuntamiento, apenas una semana antes del plazo fijado por el Consistorio, "porque les apercibían de cierre". Gruconsa afirma que cobró únicamente el 50% del presupuesto, por lo que la RFEF mantiene con la constructora una "deuda cierta" y "exigible" de 105.625 euros que ahora reclama, dejando claro que "se ejercerán las acciones judiciales oportunas para el cobro".

Se trata, subraya, de un encargo "debidamente ejecutado y finalizado", al margen de qué empresa se encargue de subsanar las deficiencias señaladas. "Ni es asunto de Gruconsa ni tampoco nos compete", señala la misiva.

"Perjuicios a nuestra reputación"

Respecto a la sustitución de las puertas, precisa que los materiales para el montaje "ya están preparados", pues su instalación estaba prevista para el pasado día 1, por lo que instan a la RFEF a aclararle "cómo proceder para la entrega de tales materiales, cuyo coste de fabricación fue sufragado con el adelanto que depositó la RFEF".

Gruconsa asegura que no va a realizar "proyecto ni trabajo alguno" para la Federación desde este momento y avisa que se reserva el ejercicio de acciones legales ante "los perjuicios que esta situación está generando a nuestro patrimonio y a nuestra reputación empresarial", insistiendo en que a día de hoy como persona jurídica "no se encuentra investigada".

Gruconsa facturó a la Federación 3,8 millones de euros entre 2019 y 2023 -lo que supone, según esta sociedad, apenas el 2,7% de su facturación total en esos años-, la mayor parte por la reforma del estadio de La Cartuja. La Unidad Central Operativa (UCO) ve una "designación presuntamente ilícita" de la constructora en distintos contratos "a cambio de contrapartidas económicas a terceros participantes y determinados miembros de la propia RFEF".

En enero de 2019, Ángel González Segura, hermano del director de la Asesoría Jurídica de la RFEF, uno de los imputados), comenzó a trabajar para Gruconsa, según la constructora por sus "amplios conocimientos en instalaciones deportivas", figurando entre sus cometidos la relación con la Federación.

Un mes después, González constituyó la sociedad Dismatec Sport, que en febrero de 2020 fue adquirida por Purificación Rufino, la mujer de Francisco Javier Martín Alcaide, "Nene", exfutbolista, empresario y "amigo de la niñez" de Rubiales.

Pagos sin justificación mercantil

Para la UCo, a pesar de figurar Purificación Rufino como administradora y socia de Dismatec, "el administrador de hecho" es "Nene", que en conversaciones telefónicas intervenidas se refiere a transferencias bancarias, facturación y contabilidad, y a la compraventa de vehículos de la empresa.

A los pocos días de que la mujer de "Nene" adquiriese la sociedad, esta empezó a percibir beneficios de la constructora, que según expone la Guardia Civil en un informe "se encontrarían ligados a las obras realizadas para la RFEF y a otras vinculadas al ente federativo".

Para la UCO, la relación económica entre Gruconsa y Dismatec "guarda correlación con la existente entre la constructora y la RFEF". Los agentes señalan que las contrataciones de obras y servicios "se dispararon" en 2021, ya no solo directamente desde la RFEF, sino también desde la sociedad pública Estadio Cartuja de Sevilla (ECCSA). Asimismo, los pagos recibidos por Dismatec con origen en Gruconsa también experimentaron "un importante aumento", llegando a casi duplicarse en 2021.

Gruconsa facturó entre 2019 y 2023 a la RFEF y a ECCSA 3.833.085,62 euros y en ese mismo periodo los ingresos de Dismatec procedentes de la constructora supusieron 530.911,92 euros. Para los investigadores, Dismatec es una empresa fantasma "sin desarrollo de actividad mercantil concreta" que el matrimonio utilizó para poner a su nombre sus bienes.

Según los agentes, esos pagos "carecen de justificación mercantil" porque González Segura "se atribuye la gestión de todas las obras que Gruconsa ha efectuado con la RFEF e incluso con ECSSA". De hecho, en una conversación intervenida apuntó: "El nene ha estado cobrando de puta madre gracias a mis espaldas".

La Guardia Civil considera que Gruconsa "estaría introduciendo partidas para pagar a terceros" en las facturas que emitió "por los trabajos realizados a la RFEF". Además, la UCO sostiene que estaría planificando un macroproyecto en Arabia Saudí de alrededor de 400.000 metros cuadrados para construir un estadio de fútbol, una ciudad deportiva y al menos un hotel, junto con autoridades locales y otros empresarios. Un proyecto en el que también participaría "Nene" y respecto al que "habría mostrado especial interés Rubiales".

Según el informe policial, Ángel González Segura "habría tenido el primer acceso al proyecto a través del presidente de la Federación de Fútbol de Arabia Saudí a raíz de las negociaciones para la celebración de la Supercopa de España de Fútbol en dicho país".