Lookman y la Atalanta rompen la obra de Xabi Alonso con el Leverkusen y conquistan la Europa League

El Bayer Leverkusen de Xabi Alonso no es invencible. Ya se sabía, nadie lo es, pero durante muchos momentos de esta temporada el equipo alemán sí lo parecía. Ha ganado la Bundesliga sin una derrota en su casillero, y está en la final de Copa y en esta final de la Europa League sin hincar la rodilla. En total, 51 partidos consecutivos, toda la temporada. Una racha espectacular que tocó a su fin en el peor momento, porque había un título en juego.

Pero tan impresionantes son los registros del Bayern como merecida fue la victoria de la Atalanta en el encuentro disputado en Dublín. La leyenda del Leverkusen 2023/24 se ha gestado con remontadas imposibles en los últimos minutos, en momentos en los que todo parecía perdido. El conjunto germano por momentos ha sentido que sea por el camino que fuera, todo iba a salir bien al final. La Atalanta no lo permitió y conquistó así el primer título continental de su historia.

No lo permitió cuando reaccionó el Bayer después de un primer tiempo en el que los italianos se mostraron muy superiores. Sorprendentemente superiores, por la trayectoria de su rival, pero Xabi Alonso recibió de su propia medicina. Como si se miraran en un espejo, los dos equipos buscan presionar arriba, y a ver quién tiene más piernas para robar y más fútbol para crear. El Leverkusen lo pasó realmente mal. La pérdida en el arranque de Xhaka hacía presagiar una noche dura para los suyos. Fue la primera de muchas. El veterano medio suizo bromeó en la previa diciendo que la clave de su éxito es que tomaban sangre para desayunar. Lo que tomaron los futbolistas de la Atalanta debió ser más fuerte todavía, porque por momentos asfixiaron a su rival y el duelo sólo iba en una dirección, la de la portería de Kovar. El ejecutor fue Lookman, en una de las mejores noches de su vida deportiva. Primero aprovechó un pase de Zappacosta desde la derecha. Palacios estaba en disposición de taparlo, miró atrás y no vio a nada, porque en ese momento no había nadie. Un segundo después apareció el nigeriano para adelantarse y mandar la pelota a la red.

No había noticias de futbolistas como Grimaldo o Wirtz, que es quien pone el talento. Sí volvió a saltar a los titulares Lookman cuando después de una nueva presión alta del Atalanta, recibió al borde del área, hizo un caño a Xhaka y remató fuerte y ajustado al poste para hacer el segundo. Un golazo.

En medio de los dos tantos, llegó el primer remate del Leverkusen, de Stanisic, pero muy manso a las manos de Musso. Habían pasado casi 20 minutos. Más interesante fue la "colada" de Grimaldo, que no supo resolver en un mano a mano en el que tenía ventaja, y remató a las manos del portero. Fue al final de la primera parte, en el primer intento de reacción del conjunto alemán. El segundo llegó tras el descanso. Se plantaron más los chicos de Xabi Alonso en campo contrario y tuvieron más control de la pelota y la posesión, pero les seguía costando un mundo generar ocasiones. Wirtz, que ha sido nombrado el mejor jugador de la Bundesliga, intentó mostrarse, pidió el balón, trató de filtrar pases... Lo máximo que generó el campeón alemán fue un tiro de Frimpong que se marchó muy alto.

La Atalanta estaba cómoda en esa fase defensiva, que quizá era buscada para encontrar los espacios y matar el duelo a la carrera. Lo hizo con el protagonista de la noche. Lookman tenía uno de esos días en los que se creía capaz de todo, y cuando volvió a tener la pelota con posibilidades, decidió escapar por el lado contrario, y con la izquierda también encontró las telarañas de la portería de Kovar.

El milagro ya iba a ser imposible, lo que no resta nada de mérito a la temporada que está haciendo el Bayer Leverkusen, y que todavía no ha terminado, porque el sábado juega la final de Copa contra el Kaiserslautern en busca del doblete.

3- Atalanta (1-3-4-2-1): Musso, Djimsiti, Hien, Kolasinac (Scalvini, 46'), Zappacosta (Hateboer, 84'), Ederson, Koopmeiners, Ruggeri (Toloi, 90+1), De Ketelaere (Pasalic, 57'), Lookman y Scamacca (Bilal Touré, 84'). Gasperini (Entrenador)

0- B. Leverkusen (1-3-4-3): Kovar, Tapsoba, Tah, Hincapié, Stanisic (Boniface, 46'), Frimpong (Tella, 81'), Xhaka, Palacios (Andrich, 68'), Grimaldo (Hlozek, 68'), Wirtz (Schick, 81') y Adli. Xabi Alonso (Entrenador).

Árbitro: Istvan Kovacs (Rumanía). Amonestó con cartulina amarilla a Djimsiti, Zappacosta, Scamacca, Tapsoba, Wirtz, Koopmeiners, Andrich.

Goles: 1-0 (12'): Lookman. 2-0 (26'): Lookman. 3-0 (76'): Lookman.

Incidencias: 51.700 espectadores en el Aviva Dublín Arena. Partido correspondiente a la final de la Europa League.