Esta es la comunidad autónoma que golea a todas las demás en el medallero olímpico

Los Juegos Olímpicos son, con total seguridad, el evento deportivo multidisciplinar más esperado mundialmente. Cada cuatro años, cinco en esta ocasión por culpa del coronavirus, miles de atletas se reúnen en una sede para intentar alzarse a los más alto de un podio que los eleve a la cima de sus respectivos deportes. París está a punto de decir adiós y aunque aún falta el recuento final de estos Juegos hay sin duda una comunidad autónoma española que puede presumir de tener el oro en medallas olímpicas.

Creados hace más de 2.700 años en la antigua Grecia y organizados en la ciudad de Olimpia, se disputaron entre el año 776 a.C y el 393 d.C para satisfacer las delicias deportivas de la época. Tras cientos de años sin disputarse, en 1894 el barón de Coubertin, el noble francés Pierre Frèdy, surgió la idea de relanzar el evento y crear los Juegos Olímpicos modernos. Ese mismo año nacería el Comité Olímpico Internacional, encargado de organizar el evento. Solamente dos años más tarde, en 1986 Atenas, como no, vería nacer de nuevo en Grecia, los Juegos Olímpicos modernos, que hasta el día de hoy solo han sido cancelados por conflictos bélicos o el coronavirus.

España disputa las Olimpiadas desde el año 1900 en París, nuestro país no asistió a la primera celebración de estas, y después no volvería a competir hasta la séptima edición en Amberes 1920. Tras estos, ha vuelto a competir en todas las ediciones excepto las de Berlín 1936 en protesta al régimen Nazi donde incluso Barcelona organizó unas Olimpiadas Populares alternativas que no se celebraron a causa del golpe militar.

A falta del recuento total de París

Con París a punto de clausurar y con opciones aún de medalla España lleva a dia de hoy 15 metales (4 oros, 3 platas y 8 bronces). Después de los dos grandes oros ayer en el fútbol y en el triple salto, España ha notado un gran ascenso en el medallero olímpico y se coloca en 15ª posición con un total de 15 medallas (4 oros, 3 platas y 8 bronces). Aunque todavía no se contabiliza con el metal de la selección femenina de waterpolo ni con el de Ayoub Ghadfa, ya que hoy ambos pueden conseguir dos oros más. Pero pase lo que pase ya se ha igualado la actuación de Tokio 2020, superada por mayor número de oros.

En todas las ediciones anteriores y a la espera del recuento total de París, España ha ganado 167 medallas, aunque en este repaso solamente se contabilizarán las obtenidas individualmente. Los deportes de equipo, ya sean dobles de tenis o la selección de baloncesto, no se han tenido en cuenta porque el mismo Comité Olímpico Español lo contabiliza como España. Por este y otros motivos se han tenido en cuenta solo aquellos metales conseguidos por un deportista, lo que da una cifra de 84 medallas tras la conclusión de Tokio 2020. En el recuento tampoco se han contabilizado aquellos metales obtenidos por atletas con dobles nacionalidades como Ray Zapata o Damián Quintero, donde ambos han protagonizado históricos resultados en estas Olimpiadas.

Medallas logradas hasta Tokio

Así las cosas, aunque todos los metales sean parte del medallero español, la obtención de estos por parte de las comunidades resulta muy desigual. A continuación pueden observar el recuento de metales totales ordenados de mayor a menor por el total de medallas conseguidas.

Cataluña (28)

Andalucía (8)

Baleares (7)

Castilla y León (7)

Madrid (7)

País Vasco (7)

Galicia (6)

Comunidad Valenciana (4)

Asturias (3)

Canarias (2)

Cantabria (2)

Navarra (2)

Castilla - La Mancha (1)

Extremadura (1)

La Rioja (1)

Murcia (1)

Cataluña consigue así ser la región más laureada a lo largo del tiempo. La comunidad es, por mucho, la región española que más éxitos ha conseguido para el país, perseguida muy de lejos por Andalucía, Baleares, Castilla y León, Madrid y el País Vasco.