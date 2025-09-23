Claudio Giráldez desvela si renovará con el Celta de Vigo

Aunque Claudio Giráldez tiene contrato con el Celta de Vigo hasta 2027, recientemente fue tentado por el Bayer Leverkusen tras la destitución de Erik ten Hag. Y es que, ni en LaLiga EA Sports ni fuera de España pasa desapercibido que ha sido el entrenador que ha llevado nuevamente al conjunto gallego a Europa.

Cuestionado en MARCA por la posibilidad de extender su contrato con el Celta de Vigo, el técnico de 47 años señaló: “Estamos en buena sintonía. Yo no quiero ser el protagonista y más en una temporada con la serie de partidos que llega ahora. Estamos hablando de endurecer el corte que había entre esta temporada y la próxima y luego otros términos. No habrá ningún problema para que yo siga aquí, que es lo que quiero”.

Claudio Giráldez ya avanzó que quería renovar su contrato con el Celta de Vigo

Tan pronto como fue relacionado con el Bayer Leverkusen, preguntado al respecto, Claudio Giráldez mostró su fidelidad al Celta de Vigo declarando en rueda de prensa: “Tranquilizar a la gente porque yo estoy donde quiero estar, el club lo sabe y en mayo fui yo el que habló con la presidenta y el director deportivo con la intención de ampliar mi vinculación con el club más allá de 2027, que es lo que tenemos comprometido. Lo otro son comentarios que no salen de mí y poco tengo que decir”.

En el presente curso, el Celta de Vigo es uno de los cuatro equipos que no conoce la victoria, siendo el único que está fuera de los puestos de descenso en la clasificación (15).