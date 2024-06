El sacerdote madridista que revoluciona las redes sociales: "No me creo que sea cura..."

El Real Madrid conquistó en Wembley una nueva Champions tras ganar al Borussia. Además, se gestionó un momento viral con un sacerdote como protagonista donde confirma algo que el tertuliano Juanma Rodríguez afirmaba en "El Chiringuito". "DIOS es MADRIDISTA, BLANCO por FUERA y por DENTRO", aseguró el sacerdote bajo la atenta sorpresa de algunos seguidores que le han criticado en redes sociales. "No me creo que sea cura". "Nos está engañando, no me cuadra que diga eso en la tele". "Lo que hay que hacer por ser famoso", fueron algunos de los comentarios más virales.

Además, este cura confesó otra anécdota que también fue muy comentada por el público madridista. "Hemos venido muchos madridista en un avión donde estaban las chicas del Barça por fuera del avión en una imagen. Es surrealista nos lo hemos pasado muy bien allí", aseguró.

El párroco José Antonio Jiménez también bromeó sobre cómo vive los partidos cuando está en misa. "Tengo a mis monaguillos que me van informando y según el rostro sé cómo va la cosa", dijo entre risas.

Esta historia se volvió muy conocida rápidamente porque no suele ser habitual encontrar a un cura tan apasionado como José.

Más allá de esto, el Real Madrid ya prepara una nueva temporada donde la novedad es la llegada de un Kylian Mbappé cuanto menos mediático que aseguró que llega con mucha humildad tras abandonar el PSG.

Otras asignaturas pendientes será ver cómo rinde Endrick que también afronta su primera temporada en España.