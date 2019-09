Alquiler: a la caza del erasmus

Con la llegada del nuevo curso lectivo, miles de alumnos deciden volar del nido para cursar sus estudios. Dentro de la experiencia universitaria, muchos jóvenes optan por viajar a otros países e impregnarse de una nueva cultura. Y qué mejor forma de hacerlo que conviviendo con otros estudiantes nativos. Por ello, compartir piso se convierte en una de las opciones favoritas de los alumnos del programa Erasmus, frente a la residencia. Las grandes ciudades son las más populares entre estos nuevos habitantes que van en busca de un hogar. Septiembre se convierte así en un mes clave para los arrendatarios que encuentran en estos universitarios un nicho de mercado cada vez mayor y más rentable. El propietario de un piso de tres habitaciones que decidiera alquilar a estudiantes extranjeros ganaría 16.409 euros al año en Barcelona y 15.300 euros en Madrid.

España recibió 47.138 alumnos extranjeros en el curso 2016-2017, manteniendo el liderazgo en la recepción de participantes de Erasmus y ocupa la tercera posición en el envío de estudiantes. Barcelona y Madrid son dos de los destinos más solicitados por los desplazados. Ambas ciudades acumulan el 22,81% de la oferta total de vivienda compartida en España, así como el 35,50% de potenciales inquilinos. Por otro lado, las provincias de Madrid y Barcelona aglutinan el 32,29% de la oferta y el 44,04% de la demanda.

El director de estudios de pisos.com, Ferran Font, señala que los propietarios con inmuebles en las zonas universitarias saben que su producto cuenta con una gran demanda y genera una rentabilidad muy atractiva. Cada vez son más las plataformas que se especializan en este tipo de alquiler. Pero como en esa experiencia enriquecedora no todo va a ser estudiar, el miedo de los arrendadores a que estos inquilinos puedan causar molestias es habitual. No obstante, no debería haber ningún problema si el contrato se formaliza por escrito e incluye un inventario del mobiliario, así como el procedimiento a seguir en caso de incidencia.

La horquilla de precios varía en función de las diferentes áreas de influencia universitaria. En la ciudad de Barcelona, una habitación cuesta de media 456 euros al mes, mientras que en la ciudad de Madrid la renta mensual es de 425 euros. En el ámbito provincial, hay opciones para todos los bolsillos. El municipio más caro de la provincia de Barcelona es Sant Cugat de Vallés, con 439 euros al mes. Le siguen en el listado L'Hospitalet de Llobregat y Badalona, con un coste de 365 y de 348 euros al mes, respectivamente. Las zonas más baratas son Terrasa, con 315 euros al mes; Mataró y Sabadell, con 328 €/mes. En lo que respecta a Madrid, en el municipio más caro, Pozuelo de Alarcón, el precio por habitación ronda los 473 € al mes de media. Completan el ranking de las localidades menos asequibles Villaviciosa de Odón, con 425 euros al mes y Getafe con 317 euros al mes. Las más económicas son Móstoles (268 euros); Fuenlabrada (277 euros) y Alcalá de Henares (279 euros al mes).