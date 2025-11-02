Amancio Ortega vuelve a romper récords: 3.100 millones en dividendos y compras millonarias de edificios para Amazon y Sabadell

El fundador y primer accionista de Inditex, Amancio Ortega, volverá a batir récords este año tras ingresar 3.104 millones de euros en dividendos del grupo textil.

Este lunes, 3 de noviembre, el empresario gallego cobrará 1.552 millones de euros correspondientes al segundo pago del ejercicio, completando así más de 3.100 millones percibidos solo en 2025, una cifra superior a los 2.845 millones del año anterior.

En total, Inditex repartirá más de 5.235 millones de euros entre sus accionistas, tras elevar el dividendo un 9 %, hasta 1,68 € por acción.

La política de la compañía incluye un payout ordinario del 60 % de las ganancias, además de dividendos extraordinarios. Este año se ha dividido en dos pagos iguales: uno de 0,84 € por acción, abonado el pasado 2 de mayo, y otro de 0,84 € que se pagará este lunes (0,29 € ordinario + 0,55 € extraordinario).

Ortega percibirá este dividendo a través de Pontegadea Inversiones y Partler, con las que controla el 59,3 % del capital de Inditex, equivalente a 1.848 millones de acciones.

Gran parte de estos ingresos los destina a su potente imperio inmobiliario, la mayor inmobiliaria privada de España, centrada en la compra y gestión de edificios de oficinas en ubicaciones premium de Madrid, Londres, Nueva York o Singapur.

Entre sus últimas operaciones destaca la adquisición de un centro logístico alquilado a Amazon en Reino Unido por 92 millones de euros, y la compra del Sabadell Financial Center en Miami por 236 millones.

Por su parte, Sandra Ortega, hija del fundador y segunda mayor accionista con el 5,05 % de Inditex, recibirá más de 264 millones de euros en dividendos este año, frente a los 242 millones de 2024.

Amancio Ortega mantiene el título de hombre más rico de España y se sitúa en el noveno puesto mundial del ranking Forbes, con una fortuna estimada en 124.000 millones de dólares (unos 114.943 millones de euros). Su hija Sandra Ortega ocupa el segundo puesto nacional, con 10.800 millones de dólares.